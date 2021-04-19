Бывший коуч московского «Спартака» Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Бари».

56-летний итальянец возглавил клуб из Серии C в феврале – Каррера подписал контракт до июня 2021 года с автоматическим продлением в случае выхода в Серию Б. Но продержаться в «Бари» ему удалось всего 2 месяца: за это время клуб выиграл 5 матчей, проиграл 4 раза и трижды сыграл вничью.

На момент прихода Карреры команда шла на втором месте в своем дивизионе в Серии C, но теперь откатилась на четвертую строчку. «Бари» возглавляет владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис, президент – его сын Луиджи.

Серия C - Группа C Каррера возглавил клуб Серии C, контракт до конца сезона 09/02/2021 В 18:44

56-летний итальянец работал в «Спартаке» с августа 2016-го по октябрь 2018-го. Он привел красно-белых к победе в чемпионате России-2016/17 и Суперкубке страны-2017.

Также Каррера ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» с 2011 по 2014 гг. и в сборной Италии с 2014 по 2016 гг.

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