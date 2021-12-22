Печальные новости пришли из индонезийского футбола. Умер один из голкиперов Лиги 3 Тауфик Рамсия, защищавший ворота клуба «Торнадо». Он скончался в 21 декабря в больнице от повреждений, полученных после столкновения с соперником. Ему было 20 лет.

Тауфик Рамсия не перенес операцию на голове. Серьезную травму он получил после столкновения в матче между «Торнадо» и «Ваханой» 18 декабря. Сообщается, что после удара на поле он потерял сознание.

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Клуб выразил свои соболезнования и попрощался с вратарем, который, по прогнозам, мог стать будущим голкипером сборной Индонезии.

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«Печальные новости – скончался вратарь Тауфик Рамсия, который с детства любил этот вид спорта. В последней игре он защищал ворота и занимался профессией, которую так любил. Тауфик оставил нам всем свою страсть, послание и доказательство верности футболу», – говорится в заявлении «Торнадо».

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Источник – voi.id.

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