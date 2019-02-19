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Marca: новый Суперкубок Испании пройдет в формате «Финала четырех»

Marca: новый Суперкубок Испании пройдет в формате «Финала четырех»
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Да еще и за пределами Испании.

Федерация футбола Испании приняла решение об изменении формата Суперкубка Испании. С нового сезона Суперкубок будет разыгрываться среди четырех, а не среди двух команд.

Как сообщает Marca, в мини-турнире, который состоится перед стартом Примеры-2019/20, примут участие две первые команды по итогам регулярного чемпионата и два финалиста Кубка Короля.

Розыгрыш Суперкубка пройдет в одном городе за пределами Испании; победителя определят три матча – два полуфинала и финал. Матч за третье место проводится не будет.

  • Новый формат Суперкубка окончательно утвердят на заседании Федерации футбола Испании, которое пройдет в апреле.
  • Ранее президент RFEF Луис Рубиалес выступил против проведения игр Примеры за пределами Испании. По всей видимости, теперь испанские футбольные функционеры нашли компромиссное решение.

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