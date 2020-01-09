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Барселона - Атлетико Мадрид
Суперкубок Испании - 9 января 2020
Футбол, Суперкубок Испании. Следите за матчем Барселона – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 9 января 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Барселона» умудрилась потерять два балла с худшей командой лиги и рванула в Саудовскую Аравию – там их ждет «Атлетико» в «финале четырех». В декабре каталонцы уже бахнули симеоновскую дружину в гостях и готовы оформить еще одну победу – теперь за пределами испании. Увидим ли дополнительное Класико в январе? Узнаем вместе на Eurosport.ru.