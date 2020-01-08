Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Валенсия - Реал Мадрид
Суперкубок Испании - 8 января 2020
Футбол, Суперкубок Испании. Следите за матчем Валенсия – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 8 января 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Албер Селадес или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Валенсия и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Всем привет! Суперкубок Испании подарил нам новый розыгрыш с четырьмя претендентами на трофей. Кто же больше достоин финала: «Валенсия» или «Реал»?