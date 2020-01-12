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Реал Мадрид - Атлетико Мадрид

Суперкубок Испании - 12 января 2020

Футбол, Суперкубок Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 12 января 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

