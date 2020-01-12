Реал Мадрид
    -
    21:00
    12.01.20
    Спортивный город короля Абдаллы
    Атлетико Мадрид
      Суперкубок Испании • Финал
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      Онлайн
      Реал Мадрид - Атлетико Мадрид
      Суперкубок Испании - 12 января 2020

      Футбол, Суперкубок Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 12 января 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В финале Суперкубке Испании теперь нет чемпиона и обладателя Кубка, зато будет мадридское дерби – «Реал» и «Атлетико» решат, кому достанется престижный национальный трофей.

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