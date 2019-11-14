Испанский канал не покажет Суперкубок из-за нарушения прав человека в Саудовской Аравии

Испанский телеканал RTVE отказался вступать в борьбу за право трансляции матчей Суперкубка Испании. Все дело в месте проведения турнира – Саудовской Аравии.

В этом году соревнование пройдет в новом формате – вместо одной игры будет организован мини-турнир с участием четырех клубов. «Барселона» сыграет с мадридским «Атлетико» в одном полуфинале, а «Валенсия» с «Реалом» – в другом. Турнир состоится в Саудовской Аравии, испанский футбол за счет этого обогатится на 120 млн евро в ближайшие три года. Эта сделка не понравилась одному из бродкастеров.

По информации AS, в телекомпании посчитали неэтичным показ матчей из страны, в которой не соблюдаются элементарные права человека: «Мы в RTVE поддерживаем женский спорт, что мы будем делать в государстве, где женщин сажают в тюрьму за защиту своих прав?»

Испанская футбольная федерация поспешила дать официальный комментарий: «Суперкубок умирал на коленях, и мы не могли провести его в августе, как обычно. Полученные деньги будут потрачены не на строительство роскошных квартир, а на финансирование женского футбола, которому это нужно более, чем кому-либо. Конечно, деньги важны. Никто не может этого отрицать».

Турнир пройдет в январе 2020 года.

«Барселона» – действующий победитель соревнования.

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