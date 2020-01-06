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«Реал», «Барса», «Атлетико» и «Валенсия» продали тысячу билетов на Суперкубок в Саудовской Аравии

«Реал», «Барса», «Атлетико» и «Валенсия» продали тысячу билетов на Суперкубок в Саудовской Аравии
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Никто не хочет ехать на Ближний Восток.

Участники финала четырех Суперкубка Испании в Саудовской Аравии столкнулись с проблемами при продаже билетов за два дня до начала турнира.

El Mundo сообщает, что «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» продали на четверых всего 1076 проходок из выделенных 12 тысяч. 700 продал «Реал», 300 – «Барселона», 50 – «Атлетико», 26 – «Валенсия». Остальные тикеты предназначены болельщикам Саудовской Аравии.

Билеты стоили 25 евро, «Атлетико» и «Валенсия» оплачивали фанатам проезд в Джидду. Но это все равно не заставило испанцев лететь на Ближний Восток.

  • Суперкубок Испании пройдет с 8 по 12 января в Саудовской Аравии.
  • Ранее сообщалось, что за это Испанская федерация футбола получила 30 миллионов евро.
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