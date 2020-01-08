Eurosport
Кроос подловил вратаря «Валенсии» и положил сухой лист с углового
Где-то на лавке грустит Денис Черышев.
Полузащитник «Реала» Тони Кроос забил сухой лист в матче за Суперкубок Испании против «Валенсии».
При подаче углового футболист заметил, что голкипер «летучих мышей» Жауме Доменек занят расстановкой защитников, и пульнул мяч в пустой ближний угол прямым ударом.
- Залетай на наш лайв и следи за игрой.
- Денис Черышев в заявке «Валенсии» на матч, но пока россиянин сидит на скамейке запасных.
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