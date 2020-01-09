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Игроки «Барсы» заблудились в Саудовской Аравии и опоздали на тренировку
Водитель автобуса перепутал стадионы.
«Барселона» опоздала на пресс-конференцию перед матчем с «Атлетико» в рамках Суперкубка Испании, который проводится в Саудовской Аравии с участием четырех команд.
По информации Goal, водитель автобуса заблудился в Джидде и перепутал стадионы. Когда он понял ошибку и сменил курс, транспортное средство попало в затяжную пробку.
«После небольшого казуса мы знаем город чуть лучше. Мы поехали на стадион, где играли «Реал» и «Валенсия». Поэтому опоздали на тренировку и пресс-конференцию», – сказал тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде.
- «Барселона» и «Атлетико» сыграют 9 января за выход в финал Суперкубка. Следите за нашей текстовой трнансляцией здесь.
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