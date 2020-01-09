«Барселона» опоздала на пресс-конференцию перед матчем с «Атлетико» в рамках Суперкубка Испании, который проводится в Саудовской Аравии с участием четырех команд.

По информации Goal, водитель автобуса заблудился в Джидде и перепутал стадионы. Когда он понял ошибку и сменил курс, транспортное средство попало в затяжную пробку.

«После небольшого казуса мы знаем город чуть лучше. Мы поехали на стадион, где играли «Реал» и «Валенсия». Поэтому опоздали на тренировку и пресс-конференцию», – сказал тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде.

«Барселона» и «Атлетико» сыграют 9 января за выход в финал Суперкубка. Следите за нашей текстовой трнансляцией здесь.

В параллельном матче «Реал» обыграл «Валенсию» 3:1.

«Реал», «Барса», «Атлетико» и «Валенсия» продали тысячу билетов на Суперкубок в Саудовской Аравии

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте