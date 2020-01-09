«Реал» и «Валенсия» сыграли в Саудовской Аравии первый матч обновленного Суперкубка Испании. Мадридцы забили три мяча, их соперники – только один.

Счет открыл Тони Кроос, невероятно закрутив мяч с углового прямо в сетку.

Затем в конце первого тайма отличился Иско. Модрич среагировал на прострел, но его удар заблокировали. Мяч отскочил к Иско, который заколотил его в угол с лету.

Во втором тайме Модрич довел преимущество мадридцев до разгромного: он мастерски выждал момент для удара и внешней стороной стопы положил мяч в дальний угол.

«Валенсия» отквитала один гол в компенсированное время с пенальти – мяч попал в руку Серхио Рамосу. Судья воспользовался VAR и Парехо поразил ворота Куртуа с пенальти.

Кроос – первый футболист «Реала», который в текущем сезоне забил в трех разных соревнованиях.

Иско отдал по ходу матча 102 передачи.

«Реал» провел 15-й матч подряд без поражений – лучшая серия с 2017 года.

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