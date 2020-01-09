Наглющий Феликс пободался лбами с самим Месси, а желтую показали Суаресу
Самый дорогой трансфер в истории «Атлетико» не боится никаких авторитетов.
Первый тайм матча между «Барселоной» и «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании едва не закончился дракой.
Конфликт вспыхнул между лидером «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «Атлетико» Жоау Феликсом. Игроки столкнулись друг с другом лбами, после чего к конфликту подключились другие футболисты.
Наиболее эмоционально повел себя страйкер «блауграны» Луис Суарес, получивший по итогам инцидента желтую карточку.
- Первый тайм матча «Барселона» – «Атлетико» завершился вничью 0:0.
- В финале Суперкубка Испании победитель второго полуфинала сыграет с мадридским «Реалом».
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