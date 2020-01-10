«Барселона» уступила «Атлетико» в невероятном по накалу и сюжету полуфинальном матче Суперкубка Испании – 2:3.

В первом тайме была зафиксирована нулевая ничья, а уже на первых секундах второго счет открыла команда Диего Симеоне – отличился вышедший на замену Коке.

«Барса» выправила положение благодаря голу Лионеля Месси – аргентинский гений положил мяч в ворота Яна Облака ударом с правой.

Следом Лео оформил дубль, но в дело вмешался VAR. Но каталонцы все же вышли вперед: первый мяч бывшей команде забил Антуан Гризманн. Француз занес мяч в сетку после классного сэйва Облака и не стал праздновать.

Но «Атлетико» и не думал сдаваться, тем более что каталонцам не засчитали еще и гол Жерара Пике. На 81-й минуте Витоло заработал пенальти, а Альваро Мората не промахнулся с точки.

А на 86-й минуте «Барса» снова провалилась в обороне, к ее воротам умчался Анхель Корреа и реализовал футбольный буллит.

В другом полуфинале «Реал» оказался сильнее «Валенсии» (3:1).

Финал между «Реалом» и «Атлетико» пройдет 12 января.

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