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Все 5 голов из сочной рубки «Барсы» и «Атлетико». Месси, Гризманн, Мората и еще 2 банки
А говорили, что Суперкубок Испании – товарищеский турнир!
«Барселона» уступила «Атлетико» в невероятном по накалу и сюжету полуфинальном матче Суперкубка Испании – 2:3.
В первом тайме была зафиксирована нулевая ничья, а уже на первых секундах второго счет открыла команда Диего Симеоне – отличился вышедший на замену Коке.
«Барса» выправила положение благодаря голу Лионеля Месси – аргентинский гений положил мяч в ворота Яна Облака ударом с правой.
Следом Лео оформил дубль, но в дело вмешался VAR. Но каталонцы все же вышли вперед: первый мяч бывшей команде забил Антуан Гризманн. Француз занес мяч в сетку после классного сэйва Облака и не стал праздновать.
Но «Атлетико» и не думал сдаваться, тем более что каталонцам не засчитали еще и гол Жерара Пике. На 81-й минуте Витоло заработал пенальти, а Альваро Мората не промахнулся с точки.
А на 86-й минуте «Барса» снова провалилась в обороне, к ее воротам умчался Анхель Корреа и реализовал футбольный буллит.
- В другом полуфинале «Реал» оказался сильнее «Валенсии» (3:1).
- Финал между «Реалом» и «Атлетико» пройдет 12 января.
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