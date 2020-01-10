Накануне бойни каталонцев и «индейцев» болельщики видели избиение от одних и жалкую игру от других – «Реал» размазал «Валенсию» и со спокойной душой отправился в финал, не особо парясь над зрелищем. Второй матч легкой прогулки не сулил, но второсортностью немного попахивало, так как Суперкубок изменил формат в угоду огромным богатствам клубов и лиги. Обычно в такой среде футбол задвигается на план десятый, но «Барселона» и «Атлетико» попытались отбить все заработанные деньги одним матчем. Спойлер: у них это получилось.

Первый тайм можно спокойно перемотать и нажать кнопку «play» только в момент свистка Гонсалеса Гонсалеса на перерыв – тогда Феликс решил разобраться с Месси, что возмутило не только аргентинца, но и его друга Суареса. Это выступление было прекрасной затравкой ко второму акту.

Через 20 секунд после старта второго тайма Коке, вышедший на поле минутой ранее, ставит каталонцев в неудобное положение – им нужно отыгрываться. Через 5 минут Месси на правах капитана отвечает кэпу «Атлетико» своим голешником, сравнивая счет. А вот дальше случились главные эпизоды, определившие исход матча.

Первый эпизод: 59-я минута

Альба делает типичный навес в штрафную, мяч летит на головы Лоди и Видаля, защитник «индейцев» выносит мяч. Далее Месси обрабатывает свечу от бразильца, сдвигается вглубь штрафной на пару метров и из-под ног того же Лоди и Партея лупит в дальний угол. 2-1, «Барса» за 8 минут переворачивает игру.

Но Гонсалес Гонсалес решает обратится к помощи VAR, тратит лишнюю минуту и забирает у Лео дубль. Как оказалось, при обработке мяча аргентинец подыграл себе рукой, после чего и оформил вторую банку. Вот пару повторов.

Как видно на последнем повторе, подработка от обладателя шести «ЗМ» была, а значит, было и нарушение. 1-0 в пользу VAR, 1:1 в матче к 61-й минуте.

Второй эпизод: 74-я минута

Месси подает с 30+ метров на того же Видаля, Артуро в полете вырезает передачу на Пике, и защитник «Барсы» не оставляет шансов Облаку. 3-1, каталонцы практически прикончили «Атлетико».

Арбитр снова обращается к видеоассистенту, вновь тратит минуту и заключает: голова Видаля оказалась в офсайде в момент подачи Лео – гол вновь не может быть засчитан. 2-0 для VAR, 2:1 для «Барсы» на 75-й минуте.

ВАЖНО: некоторые защищают решение арбитра, говоря об офсайде Пике. О чем вообще идет речь? Подача летит на Видаля и именно он находится в положении «вне игры». Не окажись ирокез Артуро за красной виртуальной линией, банка была бы полностью легальной.

Третий эпизод: 84-я минута

«Сине-гранатовые» не отошли от обидного пенальти и пускают очередную глупую атаку по правому флангу. Мората решает прострелить в штрафную, но его планам мешает рука вездесущего Пике. Гонсалес Гонсалес в третий раз слушает своего помощника с VAR и решает, что пенальти не было.

В этом эпизоде у рефери были все основания для назначения одиннадцатиметрового удара. Рука Жерара была не прижата к телу, расстояние от подачи до самого испанца было достаточным для того, чтобы рука ушла с пути мяча. Траектория мяча, к слову, тоже изменилась. Пенальти назначать было нужно, но Рауль решил сохранить интригу. 2-1 в пользу VAR, 1-1 в пользу Пике, 2:2 и скорая кончина «Барселоны».

Получается, что будь VAR до конца справедлив, «Барса» не только не получила бы столь желанных голов, но и напоролась бы на еще одну точку, которая вполне возможно прикончила бы их на 2 минуты раньше. Ну и где здесь происки «ВАРтлетико Мадрид»? Или того же «Реала»?

Очевидно, что за неимением видеоассистента, гол Месси с 99-процентной вероятностью был бы засчитан. Непонятно, какой трактовке бы подвергся момент с рукой Пике, но к тому моменту каталонцы все еще были бы впереди. Однако в нашем мире правит VAR. И, как видим, правит вполне неплохо. Да и как VAR может ответить за провалы защитников «сине-гранатовых», которые все с большим желанием приглашали атакующих «Атлетико» выпить чашку чая или чего покрепче в своей штрафной? Они сами лишили всех нас огненного Класико в финале Суперкубка.

«Барселона» – «Атлетико» – 2:3

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