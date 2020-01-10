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Пылкий фанат выбежал на поле и обнял Месси сзади. Его оттащила охрана

Пылкий фанат выбежал на поле и обнял Месси сзади. Его оттащила охрана
Eurosport

18 мин. назад

Поражение не отменило любовь к капитану.

Болельщик «Барселоны» выбежал на поле после матча Суперкубка Испании против «Атлетико», который проходил в Саудовской Аравии.

Инцидент произошел после финального свистка. Мужчина подбежал к капитану каталонцев Лионелю Месси и крепко обнял его сзади. Служба безопасности стадиона с трудом оттащила пылкого фаната от кумира и вывела с поля.

  • «Атлетико» выиграл со счетом 3:2.
  • В финале Суперкубка 12 января состоится мадридское дерби – «Атлетико» встретится с «Реалом».

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