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Пылкий фанат выбежал на поле и обнял Месси сзади. Его оттащила охрана
Поражение не отменило любовь к капитану.
Болельщик «Барселоны» выбежал на поле после матча Суперкубка Испании против «Атлетико», который проходил в Саудовской Аравии.
Инцидент произошел после финального свистка. Мужчина подбежал к капитану каталонцев Лионелю Месси и крепко обнял его сзади. Служба безопасности стадиона с трудом оттащила пылкого фаната от кумира и вывела с поля.
- «Атлетико» выиграл со счетом 3:2.
- В финале Суперкубка 12 января состоится мадридское дерби – «Атлетико» встретится с «Реалом».
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