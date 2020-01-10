Болельщик «Барселоны» выбежал на поле после матча Суперкубка Испании против «Атлетико», который проходил в Саудовской Аравии.

Инцидент произошел после финального свистка. Мужчина подбежал к капитану каталонцев Лионелю Месси и крепко обнял его сзади. Служба безопасности стадиона с трудом оттащила пылкого фаната от кумира и вывела с поля.

«Атлетико» выиграл со счетом 3:2.

В финале Суперкубка 12 января состоится мадридское дерби – «Атлетико» встретится с «Реалом».

VAR лишил фанатов Класико в финале Суперкубка. Здесь тоже замешан «Реал»?

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