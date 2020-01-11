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Рамос: «Одна из самых важных вещей – не уставать от побед. Это поддерживается в «Реале» годами»

Рамос: «Одна из самых важных вещей – не уставать от побед. Это поддерживается в «Реале» годами»
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

У «галактикос» развит менталитет победителей.

Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал, какое качество поможет его команде победить «Атлетико» в финале Суперкубка Испании.

«Одна из самых важных вещей – не уставать от побед. Только так ты можешь выиграть финал. Эти традиции поддерживаются в «Реале» годами», – приводит слова Серхио El Chiringuito TV.

  • Финальный матч Суперкубка Испании пройдет завтра, 12 января, начало – в 21:00 мск.
  • В полуфинале «Реал» выиграл у «Валенсии» (3:1), «Атлетико» – у «Барселоны» (3:2).

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