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Рамос: «Одна из самых важных вещей – не уставать от побед. Это поддерживается в «Реале» годами»
У «галактикос» развит менталитет победителей.
Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал, какое качество поможет его команде победить «Атлетико» в финале Суперкубка Испании.
«Одна из самых важных вещей – не уставать от побед. Только так ты можешь выиграть финал. Эти традиции поддерживаются в «Реале» годами», – приводит слова Серхио El Chiringuito TV.
- Финальный матч Суперкубка Испании пройдет завтра, 12 января, начало – в 21:00 мск.
- В полуфинале «Реал» выиграл у «Валенсии» (3:1), «Атлетико» – у «Барселоны» (3:2).
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