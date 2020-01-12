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«Реал» обыграл «Атлетико» в серии пенальти и взял Суперкубок
Сегодня Куртуа – герой.
«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании-2019/20 – в 11-й раз в истории.
Основное и дополнительное время финального матча между «Реалом» и «Атлетико» завершилось вничью 0:0. В серии пенальти команда Диего Симеоне допустила два промаха: Сауль угодил в штангу, а удар Томаса Парти отбил Тибо Куртуа.
Решающий пенальти реализовал капитан «галактикос» Серхио Рамос.
- Команда Зинедина Зидана заканчивала матч вдесятером после удаления Федерико Вальверде.
- В полуфинале Суперкубка «Реал» расправился с «Валенсией», «Атлетико» обыграл «Барселону».
Рамос: «Одна из самых важных вещей – не уставать от побед. Это поддерживается в «Реале» годами»
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