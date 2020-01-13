Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выиграл все девять финалов во время работы с мадридским клубом.

12 января «Реал» обыграл «Атлетико» в финале Суперкубка Испании (0:0 в основное и дополнительное время и 4:1 в серии пенальти).

В 2016 году Зидан вместе с «галактикос» победил в финалах Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира, в 2017-м – снова взял эти три трофея и приплюсовал к ним победу в испанском Суперкубке. В 2018 году Зизу привел «Реал» к очередной победе в ЛЧ.

В настоящий момент «Реал» делит с «Барселоной» лидерство в чемпионате Испании, у команд по 40 очков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 «Реал» сыграет против «Манчестер Сити».

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