Мадридский «Реал» не выигрывал никаких трофеев 12 месяцев и три недели и после трех подряд Кубков чемпионов чувствовал себя неловко. Флорентино Перес в 2015-м выставил на мороз Карло Анчелотти только лишь за трагичный вылет в полуфинале ЛЧ от «Ювентуса» и с тех пор стабильно наслаждался праздничным шампанским.

В финале национального Суперкубка «бланкос» не должно было быть по старым правилам, но глава испанской федерации продал проведение турнира шейхам и пообещал им крутые афиши, – так «Мадрид» приехал в Саудовскую Аравию, бодро отпинал «Валенсию» и вместо Класико нарвался в финале на разборку с «Атлетико».

Серхио Рамос («Реал Мадрид»), Альваро Мората («Атлетико»), Суперкубок Испании-2020, финалGetty Images

Столичное дерби за пределами Испании получилось максимально похожим на последний матч на «Ванда Метрополитано». Обе команды боялись собственной тени, стремались атак и мощных выпадов, а оборона привычно возвышалась над нападением. Да, часто соперникам помогают сам ход встречи, класс атакующих игроков или порядок в составах. Тогда и случаются счета вроде 3:1, 7:3 или 2:4, но тут напряжение и близость трофей закапывали малейшую зрелищность крутой вывески.

Едва у Зидана или Симеоне возникают проблемы с травмированными, Зизу с Эль Чоло насыщают середину, подгоняют автобус к воротам и обеспечивают зрителей качественным снотворным. По сравнению с «ПСЖ» – «Монако», где забили пять мячей за тайм, смотреть финал Суперкубка Испании как марвеловский блокбастер не выходило. Максимум – как на фильм из артхаус-фестиваля «Сандэнс».

Лука Модрич («Реал Мадрид»), Ренан Лоди и Сауль Ньигес («Атлетико»), Суперкубок Испании-2020, финалGetty Images

Возможно, «Реал» был обречен на победу в этом странном турнире. При Зинедине Зидане «бланкос» не отдали ни одного финала и взяли все трофеи, которые разыгрывали в решающих матчах (понятно, что Примера не в счет). Все девять раз вышли очень разными, от везучих до мегапростых, но с каждым успехом уверенность в собственной неуязвимости лишь прибавлялась. И такой ментальной готовности не было у костяка «Атлетико».

Финал Суперкубка развивался скачками, особенно после первого тайма, поэтому задачей «Реала» было не пропустить в случайной контратаке. У матча ясно виден момент, когда за трофеем пошел Симеоне, – когда на замену вылетел Витоло, а Сауль опустился в оборону. Но Зидан хотел чашку все время, а не с 56-й минуты игры, и от того только подбрасывал на поле новых и новых нападающих. И сложно говорить о преимуществе состава, когда на отсутствие Косты, Коке и Лемара у соперника наложились травмы Бензема, Бэйла и Азара.

За пять минут до конца дополнительного времени первым дрогнул Карвахаль. Латераль внезапно сыграл пяткой в районе центральной линии и привез смертельную контратаку. «Прошу прощения у Мораты. То, что я сделал, – это нехорошо, но это единственное, что мне оставалось», – извинялся въехавший сзади в убежавшего форварда Феде Вальверде.

Первым, кто потрепал его по голове, был Диего Симеоне – человек, который знает цену таким приемам и как они выигрывают матчи и турниры. «Вальверде заслужил звание MVP финала, потому что этим подкатом он забрал трофей», – похвалил уругвайца Эль Чоло на пресс-конференции.

Федерико получил статуэтку не только за подкат против Мораты – он раздал кучу проникающих передач, связывал полузащиту с нападением и умирал в обороне. Но метафорическая смерть от красной карточки стала еще и красивым жестом, которая легитимизировала 21-летнего парня как равного Рамосу, Марсело, Кроосу, Иско и другим людям, дравшихся за три Кубка чемпионов с первых до последних минут. Теперь и мальчик отдаст все, чтобы только команда побеждала, а если мыслить шире – чтобы не подвести друзей и партнеров и от этого самому стать мужчиной.

Федерико Вальверде («Реал Мадрид»), Альваро Мората («Атлетико»), Суперкубок Испании-2020, финалGetty Images

Диего Симеоне напомнил, что «Атлетико» не уступил «Реалу» в основное время шести предыдущих финалов (ЛЧ, национальные Кубок и Суперкубок), но будто забыл, что чашки разыгрывают не только за первые 90 минут. Диего выбрал самый сложный путь к победе и в этом матче, и при построении команды – через терпение и долгое ожидание шанса. Через многолетнее сидение у реки и проплывающий труп врага.

У Зинедина Зидана другая дорога – не пассивная, а самая активная. У него футболисты с самым прокачанным духом победителей в мире, даже у «Ливерпуля» нет стольких людей с железными яйцами. В финале Суперкубка Испании тренер точно убедился, что теперь в костяк великих добавился и Феде Вальверде. Кажется, эта чемпионская династия внутри себя сама воспроизводит людей с нужным ДНК.

«Реал» – «Атлетико» (Мадрид) – 0:0 (4:1 по пенальти)

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