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Перед матчем
Реал Сосьедад - Барселона
Футбол, Суперкубок Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Барселона на Eurosport.ru! 13 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Иманол Альгвасил или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Барса» неглядя ушатала «Гранаду» с помощью двух гениев: Месси и, внезапно, Гризманна. На такой положительной морали каталонцы рванули покорять Суперкубок Испании. В прошлом году именно из-за поражения в «финале 4-х» был уволен Эрнесто Вальверде. Пронесет ли Кумана? Узнаем вместе на Eurosport.ru.