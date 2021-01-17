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Перед матчем
Барселона - Атлетик Бильбао
Футбол, Суперкубок Испании. Следите за матчем Барселона – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Марселино Гарсия Тораль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В финале Суперкубка не будет Эль Класико, зато состоится просто Класико. «Барселона» с «Атлетиком» разыграют национальный трофей – точно без «Реала», возможно, даже без Лео Месси, но чашка поедет в музей одного из классических испанских клубов.