У «Реала» есть некоторые проблемы в матчах на выезде (две последние игры с «Эльче» и «Осасуной» завершились вничью), но дома коллектив Зидана силен – 5 побед из 5, разница мячей 11-1. По ходу этой серии мадридцы победили не только, казалось, непобедимый «Атлетико», но и сам «Атлетик» (3:1). Матч состоялся месяц назад.
Зинедин Зидан, «Реал»
Фото: Getty Images
Баски в начале января сыграли против другого испанского гранда – «Барселоны» – и смотрелись неплохо, проиграв в один мяч (2:3). Но тот матч проходил на «Сан Мамесе», а слаб «Атлетик» на выезде. В 15 последних встречах команда Гаиски Гаритано выиграла на чужом поле лишь трижды, один из матчей – товарняк с «Вальядолидом».
Кто пропустит матч
У «Реала» по-прежнему всего один травмированный – Родриго. У «Атлетика» три потери, одна из которых действительно существенная – вылетел 25-летний основной защитник Йерай Альварес. К нему примкнули резервисты – защитник Перу Ноласкоаин и полузащитник Унаи Лопес.
Коэффициенты букмекеров
Победа «Реала»: 1,64
Ничья: 3,84
Победа «Атлетика»: 5,67
Где смотреть
Бесплатно и в отличном качестве игру, которая начнется 14 января в 23:00 (мск), можно увидеть на официальном сайте Winline – для этого достаточно кликнуть по ссылке.