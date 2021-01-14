У «Реала» есть некоторые проблемы в матчах на выезде (две последние игры с «Эльче» и «Осасуной» завершились вничью), но дома коллектив Зидана силен – 5 побед из 5, разница мячей 11-1. По ходу этой серии мадридцы победили не только, казалось, непобедимый «Атлетико», но и сам «Атлетик» (3:1). Матч состоялся месяц назад.

Зинедин Зидан, «Реал» Фото: Getty Images

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Баски в начале января сыграли против другого испанского гранда – «Барселоны» – и смотрелись неплохо, проиграв в один мяч (2:3). Но тот матч проходил на «Сан Мамесе», а слаб «Атлетик» на выезде. В 15 последних встречах команда Гаиски Гаритано выиграла на чужом поле лишь трижды, один из матчей – товарняк с «Вальядолидом».

Кто пропустит матч

У «Реала» по-прежнему всего один травмированный – Родриго. У «Атлетика» три потери, одна из которых действительно существенная – вылетел 25-летний основной защитник Йерай Альварес. К нему примкнули резервисты – защитник Перу Ноласкоаин и полузащитник Унаи Лопес.

Коэффициенты букмекеров

Победа «Реала»: 1,64

Ничья: 3,84

Победа «Атлетика»: 5,67

Где смотреть

Бесплатно и в отличном качестве игру, которая начнется 14 января в 23:00 (мск), можно увидеть на официальном сайте Winline – для этого достаточно кликнуть по ссылке.

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