Мадридский «Реал» впервые проиграл «Атлетику» под руководством Зинедина Зидана (1:2) и не пробился в финал Суперкубка Испании, где его уже ждала «Барселона». Теперь трофей почти в руках каталонцев – баски в четвертый раз сыграют в решающем матче турнира, где неизменно уступают команде Месси.

За пять дней до этой игры Зинедин Зидан уже искал оправдания. «У нас плохо получалось, на таком поле мы сделали все, что могли. Это не футбол. Мы не знаем, когда вернемся [в Мадрид]. Матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. В таких условиях невозможно играть», – сказал тренер «бланкос» после ничьей с «Осасуной». Тот матч и правда проходил не в лучших для мадридских звезд условиях, но теперь у Зидана нет шансов снять с себя ответственность.

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Как и во встрече с аутсайдером в чемпионате Испании, французского тренера подвела атака. А еще Лукас Васкес. Зидан при живом и здоровом Начо выпустил номинального вингера на позиции левого защитника, и тот привез оба гола – сначала потерял мяч у своей штрафной неточной передачей, а затем без стеснения обнял в штрафной соперника и привез пенальти.

Лукас Васкес, «Реал» Фото: Getty Images

«В первом тайме «Реалу» было непросто, мы плохо вошли в игру. Они реализовали два момента, что у них были, – завуалировал косяки Васкеса Зизу. – Второй тайм мы провели лучше. У нас были моменты, удары в каркас ворот, мы забили. «Атлетик» хорошо прессинговал, мы совершали потери, которые обычно нам не свойственны. Нужно продолжать работать, постараться хорошо отдохнуть и начать думать о следующей игре. Мы старались во втором тайме. Это не провал. Это не провал, потому что мы старались».

В этот раз Зидан, похоже, сам не понял, что сказал. Отмазка со старанием больше подходит тренерам РПЛ после выступлений в ЛЧ, но никак не человеку с чемпионским бэкграундом, как у француза. Такое оправдание могло вырваться у Зидана только по одной причине – реальных причин проиграть «Атлетику» не было.

«Мадрид» снова подвела игра в атаке, и теперь у Зинедина с Флорентино Пересом появилась реальная причина задуматься о зимнем трансфере топ-форварда. Против «Осасуны» «Реал» нанес только один удар в створ, против «Атлетика» – шесть, но большинство из них – из-за пределов штрафной. А самым атакующим стал Марко Асенсио, который повторил личный рекорд по ударам с 2017 года (6 ударов, только 3 из штрафной).

«Еще одна разочаровывающая игра бельгийца, который потратил впустую большую часть попавших у нему мячей. Единственным его вкладом был пас на Асенсио, когда тот пробил в штангу. Что больше всего беспокоит Зидана, так это то, что он [Азар], похоже, потерял уверенность, что может обыгрывать защитников. Но если Эден не возьмет на себя ответственность за это, то кто?» – вопрошает об игре Азара AS.

Бельгиец на правах звезды и самого дорогого игрока «Реала» провел на поле 67 минут, но создал лишь новый повод для ехидных насмешек в соцсетях – неудивительно, что все реальные шансы мадридцы наскребли уже после его замены. Из-за Эдена пострадал и Бензема, который вновь вместо игры на острие искал мяч в оттяжке и атаковал не из самых удобных позиций.

Кажется, если «Реал» не готов тратить деньги зимой, то у Зидана остается один выход – реанимировать Азара и надеяться на магию Карима, который забивает почти во всех матчах и на своих 33-летних плечах тащит команду во всех турнирах. В противном случае «Мадрид» не только не догонит «Атлетико» и провалит очередную ЛЧ, но и получит имиджевый удар – Мбаппе и Холанн не факт что захотят перейти в клуб, где придется пахать за десятерых.

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