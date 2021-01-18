«Барселона» неуверенно начала встречу и забила первым ударом в створ лишь в конце стартовой половины. После передачи Жорди Альбы и промаха Усмана Дембеле мяч в сетку послал Антуан Гризманн.

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«Атлетик» быстро отыгрался – Иньяки Уильямс загрузил передачу с левого полуфланга, Оскар де Маркос выскочил из-за спины Альбы и перевел пас в ворота.

Во втором тайме Рауль Гарсия с передачи Икера Муньяина забил головой, но оказался в положении вне игры. Арбитр отменил гол Гарсии после вмешательства ВАР. На 77-й минуте Альба прострелил с левого фланга, и Гризманн четко подставил ногу в штрафной.

Тренер Марселино Гарсия Тораль сделал четыре замены в конце матча, и один из свежих футболистов сравнял счет. На 90-й минуте «Атлетик» навесил со стандарта, Асьер Вильялибре выпрыгнул на подачу и замкнул верховой пас.

А в дополнительное время Иньяки Уильямс завалил потрясающую банку в дальнюю девятку. Для него этот гол стал шестым в ворота «Барселоны», он чаще остальных клубов забивает именно каталонцам.

На 120-й минуте Лионель Месси ударил автора второго гола «Бильбао» Асьера Вильялибре. Судья посмотрел видеоповтор и показал Лео прямую красную карточку.

2:3 – дубль Гризманна не спас «Барселону» от поражения в финале.

«Атлетик» в третий раз в истории стал обладателем Суперкубка Испании. Последний раз клуб из Бильбао побеждал в этом турнире в 2015 году.

Для «Барселоны» это поражение стало 11-м в финалах Суперкубка страны. Каталонцы удерживают рекорд по трофеям – у «сине-гранатовых» 13 побед.

В сезоне-2020/21 баскский клуб принимал участие в этом национальном турнире на правах финалиста Кубка Короля. В решающем матче Суперкубка встречались две команды, которые ничего не выигрывали в прошлом сезоне.

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