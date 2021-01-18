На стадионе немецкого «Гамбурга» до 2018 года работало табло, которое с гордостью отсчитывало каждую секунду, проведенную клубом в Бундеслиге. В мае 2018-го «динозавры» с позором вылетели из высшего дивизиона, и часы, на которых натикало больше 54 лет, обнулились. В июле 2019-го руководство демонтировало гигантский секундомер и заменило его на GPS-приемник динозаврьих размеров. Старинные часы в «Гамбурге» даже негде хранить, поэтому их в этом году должны перевезти в музей футбола в Дортмунд. Но есть идея получше.

В «Барселоне» долго не понимали, зачем им в принципе нужен этот сезон. Теперь смысл найден – каталонцы обязаны спасти счетчик времени великого немецкого клуба. Но вместо пребывания в Примере «сине-гранатовые» должны вести учет совсем другого достижения. 17 января «Барса» с позором влетела в финале Суперкубка Испании баскскому «Атлетику» и вошла в 633-й день без трофеев. Гамбургские часы могут отсчитывать, сколько еще «блауграна» проведет в амебном состоянии.

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Асьер Вильялибре, «Барселона» – «Атлетик Бильбао» Фото: Getty Images

Прелесть в том, что «Барса» еще долго будет сгорать от стыда при виде адского хронометра. В этом гадком сезоне они остались без жуликоватого президента, вменяемого руководства, хорошего настроения Лионеля Месси, трансферов и привычных больших денег. Им точно не грозит чемпионство – в Примере отставание от «Атлетико» выросло до семи очков, а по потерянным баллам до всех 13. В Лиге чемпионов есть как минимум шесть команд сильнее – и первый соперник по плей-офф «ПСЖ» входит в этот список.

До Кубка Испании нужно сделать еще пять шагов, на каждом из которых попутно отвечать на вопрос «Зачем?» Лучше через три дня приехать в Корнелью-де-Льобрегат (у «Барсы» там свидание в 1/16 с клубом третьей лиги) и устроить праздник соседям – в Каталонии сейчас любой обрадуется поражению Лионеля Месси. Ведь оно приближает любимый клуб к всплытию со дна.

Изначально поражение от «Атлетика» даже выглядело, как победа на классе – хилый перекат мяча в середине поля, редкие рывки Жорди Альбы вдоль боковой линии, привычно гениальное тихоходство Месси. Всего этого хватало на дубль Антуана Гризманна, который находится в лучшей форме в барселонской карьере – два гола, три ассиста в четырех матчах 2021 года. Ради таких отрезков Гризи уезжал от Диего Симеоне, ради таких эмоций француз до сих пор играет в футбол.

Вместо этого автор дубля произносит в интервью мягкую фразу «Мы облажались». «Мы плохо защищались, не подсказывали друг другу. Это очень важные детали, определяющие игру. Когда мяч летит тебе за спину, партнер должен крикнуть, что нужно ускоряться. Иногда кто-то кричит, иногда – нет», – философски заметил человек, к которому не может быть претензий по этому матчу. Антуан Гризманн сделал все, что нужно было, и выполнил работу до конца. Для этого его и покупали за бешеные деньги в великий клуб. За деньги, которых больше нет. В клуб, которого вот-вот не станет.

Лионель Месси уже сегодня должен подать в отставку с поста главного тренера «Барселоны». Это давно уже стало формальной должностью, которая тяготит Лео как футболиста. Коуч «Барсы» посоветовался с Месси, спросил о его здоровье и выпустил в стартовом составе. Это абсолютно тренерская ошибка Лионеля, о которой он, человек с почти 10-летним стажем в профессии, должен был знать и которую не должен был совершать.

Лионель Месси, «Барселона» – «Атлетик Бильбао» Фото: Getty Images

Чтобы дать себе больше времени для размышлений о тактике, главный тренер «Барселоны» Месси часто ходил по полю. Известно, что во время ходьбы у человека улучшается кровообращение головного мозга. К сожалению, также известно, что при одном пешеходе футбольная команда в оборонительной фазе часто остается в меньшинстве. Лионель за два часа так увлекся ментальными играми, что совсем забыл про банальные математические истины.

Главный тренер «Барселоны» Месси за 120 минут мыслительных поисков набрел на отличный ход – нужно высвободить больше времени на тактические изобретения. Для этого главный тренер «Барселоны» Месси получил красную карточку как футболист – впервые за 753 матча в каталонском клубе. К сожалению, ход пришел ему в голову слишком поздно, времени на переворот игры совсем не осталось. Чем занимался его первый помощник Роналд Куман, который ходит вместо Лео на скучные пресс-конференции, за 120 минут выяснить не удалось.

Лионель Месси и Роналд Куман, «Барселона» – «Атлетик Бильбао» Фото: Getty Images

Этот сезон нужен «Барселоне», чтобы показать – бывает еще и вот так. Ты не всегда покупаешь ненужных футболистов за 100 миллионов евро. Не всегда празднуешь победы. Не всегда обливаешь друзей шампанским в ликующие секунды счастья. Иногда приходится терять победы на 90-й минуте. Проигрывать в экстра-таймах. Стучать по затылку человеку, у которого через 20 лет этот удар останется главным достижением в жизни.

«Барселона» на дне, ее символ впервые в жизни бредет с поля при виде красной карточки. Часы стыда уже едут из Гамбурга – на «Камп Ноу» без болельщиков полно места, чтобы их разместить. «Тик-так, тик-так», – с таким звуком хронометр отсчитывает минуты позора. Минуты, которые так незаметно превращаются в вечность.

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