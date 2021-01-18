Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал поражение в финале Супекубка Испании от «Атлетика» и заступился за удаленного Лионеля Месси.

«Мы расстроены и разочарованы результатом, потому что играли на победу. Но переживать не время, впереди матчи Ла Лиги и Кубка Испании. Есть моменты, которые нужно улучшить при игре в защите. Мы должны играть более уверенно в своей штрафной. Я делаю свою работу и отдаю все, что могу.

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Месси... По прошествии стольких лет он знает, когда готов играть, а когда нет. Я разговаривал с ним, и он сказал, что готов выйти в старте. Удаление? Я понимаю Лео. Даже не представляю, сколько раз на нем сфолили.

Не думаю, что это шаг назад, но победа в финале могла бы показать, что мы на правильном пути. Нам нужно время. Для многих футболистов игра в финале – это опыт. Мы зарабатываем баллы ради будущего. Мы сделали все, чтобы выиграть. Мы боролись до конца и очень устали. Команда сыграла хорошо, но хуже всего было пропустить второй гол за пару минут до конца основного времени. Мы должны лучше защищаться. Ошибки дорого нам стоили», – цитирует Кумана Marca.

«Атлетик» выиграл со счетом 3:2, сравняв на 90-й минуте и переведя игру в овертайм.

Месси был удален на 121-й минуте за удар соперника по затылку.

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