«Атлетик» творчески отпраздновал сенсационное завоевание трофея – баски вырвали у «Барселоны» Суперкубок Испании.
23-летний Асьер Вильялибре, из-за фола на котором в конце матча удалили Лионеля Месси, сыграл для одноклубников на трубе. Скорее смотри незабываемое необычное празднование!
Суперкубок Испании
«Сколько раз на нем сфолили?» Куман заступился за удаленного Месси
- «Атлетик» выиграл со счетом 3:2, сравняв на 90-й минуте и переведя игру в овертайм.
- Месси был удален на 121-й минуте за удар соперника по затылку.
Суперкубок Испании
Дно «Барсы» – сезон без кубков, Месси удалили в финале. Ниже падать некуда
Суперкубок Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок, 5 голов и удаление Месси – все здесь