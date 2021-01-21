За барабанную установку сел полузащитник Дани Гарсия, на гитарах играли защитники Оскар де Маркос, Микель Баленсиага и хавбек Микель Весга. Пострадавший от Месси форвард Асьер Вильялибре стал басистом, его же выбрали и вокалистом. Спортсмены не просто играли песни с альбома от первой до последней, они ранжировали их от худшей к лучшей, по их мнению. Выступление проходило в отеле Севильи после матча за Суперкубок, сообщает Kerrang.