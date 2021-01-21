Футболисты «Атлетика» из Бильбао устроили кавер-концерт после победы над «Барселоной» в Суперкубке Испании. Все выступление игроков басконского клуба состояло из песен альбома Highway to Hell легендарной рок-группы AC/DC.
За барабанную установку сел полузащитник Дани Гарсия, на гитарах играли защитники Оскар де Маркос, Микель Баленсиага и хавбек Микель Весга. Пострадавший от Месси форвард Асьер Вильялибре стал басистом, его же выбрали и вокалистом. Спортсмены не просто играли песни с альбома от первой до последней, они ранжировали их от худшей к лучшей, по их мнению. Выступление проходило в отеле Севильи после матча за Суперкубок, сообщает Kerrang.
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- AC/DC – австралийская рок-группа, которая была популярна на стыке 70-х и 80-х. Альбом Highway to Hell вышел в 1979 году и стал классикой рок-музыки.
- Матч за Суперкубок Испании закончился со счетом 3:2 в пользу клуба из Бильбао.
- В конце матча судья удалил Лео Месси за фол на Асьере Вильялибре. Позже аргентинца дисквалифицировали на две встречи.
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