«Атлетик» Бильбао прошел «Леванте» в полуфинале Кубка Испании. Первый матч между командами завершился 1:1, во втором на гол Рохера (16') баски ответили точных ударом Рауля Гарсии с пенальти (29'). Игра перетекла в овертайм, где гости усилиями Алекса Беренгера забили победный мяч.

В финале Кубка Испании-2020/21 «Атлетик» сыграет с «Барселоной», которая ранее также в дополнительное время прошла «Севилью» (0:2, 3:0). Таким образом, баски получили возможность выиграть трофей дважды за две недели. Из-за пандемиии финал розыгрыша-2019/20, в котором «Атлетик» должен встретиться с соседями из «Реал Сосьедад», был перенесен на другую дату – на 3 апреля 2021 года. А уже 17 апреля состоится решающий матч турнира-2020/21 с «Барсой».

MLS Бекхэм: «Хотим видеть Месси и Роналду в «Интер Майами» ВЧЕРА В 07:23

Оба финала пройдут на «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье.

«Атлетик» – второй клуб Испании по числу побед в Кубке (23), лидерство удерживает «Барселона» (30).

Чемпионат Испании Пеп высказался об аресте экс-президента «Барсы» Бартомеу ВЧЕРА В 06:43