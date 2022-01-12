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Перед матчем
Барселона - Реал Мадрид
Футбол. Следите за матчем Барселона – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 12 января 2022 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хави или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Барселона и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Класико – главное событие испанского футбола. На этот раз «Барселона» и «Реал» сошлись в полуфинале Суперкубке Испании, значит, один из грандов точно останется без трофея. Следи за Класико в этом текстовом лайве!