Атлетико Мадрид
    -
    22:00
    13.01.22
    Спортивный город короля Абдаллы
    Атлетик
      Суперкубок Испании • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Атлетико Мадрид - Атлетик

      Футбол. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Атлетик на Eurosport.ru! 13 января 2022 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Марселино Гарсия Тораль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Атлетик и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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