Руководство «Барселоны» приняло решение, что будет с 10-м номером после ухода из команды шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. В клубе посчитали, что в первый сезон без аргентинца десятка останется свободной и не появится на спине у другого футболиста.

Боссы каталонского клуба рассчитывает, что в будущем №10 получит кто-то из достойных игроков, ярко проявивших себя на «Камп Ноу». Таким образом в правлении могут премировать одного из будущих лидеров команды.

Топ-менеджмент «блауграны» предполагает, что десятку будет носить кто-то из талантливых воспитанников. Но в сезоне-2021/22 бывший номер Месси останется свободным, если в этом не будет особой необходимости. Об этом сообщили источники газеты Diario Sport

Чемпионат Испании «Барса» предложила Коутиньо 10-й номер Месси. Он сомневается 21 ЧАС НАЗАД

Ранее в El Mundo Deportivo писали , что «Барселона» предложила 10-ку на спине бразильскому полузащитнику Филиппе Коутиньо. Источники Diario Sport опровергли эту информацию и уточнили, что Коутиньо даже не предлагали десятку.

Лионель Месси покинул «Барселону» спустя 17 лет в каталонском клубе. Он выступал под №10 в заявке с 2008 года.

10-й номер – один из двух свободных в первой команде «Барсы» на сезон-2021/22. Если его не отдадут Коутиньо, то, вероятно, в новом чемпионате бразилец будет выступать с числом 29 на спине.

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