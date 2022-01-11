Первое Класико в 2022 году состоится уже 11 января – «Барселона» и «Реал» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании, а встреча пройдет в аравийском Эр-Рияде. Отвечаем на семь главных вопросов о предстоящей игре.

Как прошел последний матч команд?

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24 октября «Реал» на выезде одолел каталонцев со скромным счетом 2:1. Первый мяч на 32-й минуте вонзил Давид Алаба, который подключился к контратаке и пробил с левой. «Реал» удвоил преимущество на четвертой добавленной к матчу минуте – после удара Асенсио мяч в ворота добил Лукас Васкес. Спустя три минуты «Барса» все же сократила разрыв благодаря Серхио Агуэро – аргентинец здорово подставил ногу после прострела Серджиньо Деста. Гол стал для Агуэро последним в карьере.

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Серхио Агуэро Фото: Getty Images

На кого смотреть без Месси и Криша?

В составе «Барселоны» есть громкие имена вроде Серхио Бускетса и Дани Алвеса, но отсутствуют реальные звезды. Сейчас каталонцы рассчитывают на молодежь – возможно, уже скоро Гави, Нико или Абде будут цениться не меньше Беллингема и Холанна. В «Реале» с топами проблем нет – без Рона в атаке феерят Карим Бензема и Винисиус. Эти двое возглавляют бомбардирскую гонку чемпионата Испании, на двоих они наколотили 29 мячей за 21 тур.

Кто не выйдет на поле?

И так не идеальная «Барселона» не рассчитывает на защитника Эрика Гарсию, у которого травма бедра, а также Мартина Брэйтуэйта и Серхи Роберто – парни лежат в больнице уже очень давно. У датчанина повреждено колено, а у испанца мышечная травма. «Мадрид» обойдется без Мариано Диаса, который тоже получил мышечную травму, и Гарета Бэйла, но тут без сюрпризов.

Как команды выступают в этом сезоне?

Разница в результатах колоссальна. «Реал» лидирует в Ла Лиге с 49 очками после 21 матча, только идущая второй «Севилья» кое-как выдерживает темп мадридцев – отставание всего в пять баллов (20 игр). «Барселона» с 20 встречами идет шестой и имеет 32 очка – еще в начале ноября команда Хави шла девятой. Не забываем, что «Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, а «Барса» вообще вылетела в Лигу Европы.

Хави Эрнандес, «Бавария» – «Барселона» Фото: Getty Images

Кто фаворит?

Безусловно, «Реал». Мадридцы выиграли четыре последних Класико с общим счетом 9:3, а с позорных 1:5 прошло уже больше трех лет. Сейчас «Реал» идет фаворитом с коэффициентом 1,98 – вроде высокий кэф, но в «Барселону» не верят совсем и предлагают 3,85.

Почему у «Барсы» есть шанс?

Никто не знает, чего ждать от каталонцев против таких команд. «Барса» провалила групповой этап Лиги чемпионов и с начала декабря не играла с топ-клубами. Ровно с того момента «сине-гранатовые» не проигрывали в официальных матчах. Сегодня «Барселона» напоминает среднюю команду Ла Лиги, которая способна отобрать очки у тех, кто наверху. А «Реал» славен умением накосячить в играх с посредственными соперниками – совсем недавно «Мадрид» больно поиграл «Хетафе».

Где и когда покажут матч?

Матч состоится в Саудовской Аравии на Международном стадионе Короля Фахда. Встреча пройдет 12 января и начнется в 22:00 (мск). В прямом эфире встречу покажет Okko Sport. Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – там будет еще веселее и зажигательнее, чем в телеящике.

Главный соперник «Реала» – бывший главный тренер . Он помог «Севилье» закончить первую часть чемпионата на втором месте.

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