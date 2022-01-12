«Барселона» не относится к прямым соперникам «Реала». Другие команды подобрались к «Мадриду» ближе», – констатировал Карло Анчелотти в середине декабря. Итальянец выступил сурово, но по делу. Пока Хави меняет футбольную Каталонию, топ-5 Ла Лиги заселили «Севилья», «Бетис», «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

12 января Эрнандеса ждет дебютное Класико в роли тренера. «Реал» – фаворит, который почти не оставил зацепок для «Барсы». Единственный шанс на победу связан со специфичной защитой каталонцев.

Ad

ЕСТЬ ЛИ У «БАРСЕЛОНЫ» ШАНСЫ В КЛАСИКО? Да. Шанс есть всегда! Нет. «Реал» слишком силен

Суперкубок Испании Есть ли шанс у «Барсы»? 7 вопросов о Класико в Саудовской Аравии 13 ЧАСОВ НАЗАД

В матче за испанский Суперкубок Хави столкнется с гибкой и подвижной атакой. Нападение «Реала» строится вокруг Карима Бензема: француз освобождает центральный канал для Винисиуса, Луки Модрича и других одноклубников. Еще девятка «Мадрида» заранее подхватывает мяч и продвигает атаку пасами.

Ниже – пара доказательств из игры с «Валенсией». На 40-й минуте Бензема отвлек Омара Альдерете – Модрич получил пространство и всадил мяч в перекладину.

Бензема отвлек Альдерете рывком и создал пространство для ухода Модрича влево Фото: Other Agency

На 61-й минуте Бензема подхватил мяч после отбора Тони Крооса и побежал к штрафной. Винисиус и Марко Асенсио забежали под пас – знали, что Карим отдаст. Итог – третий гол «Реала».

Бензема развил быструю атаку «Реала». Асенсио и Винисиус подготовились к передаче Фото: Other Agency

Как «Барселоне» справиться с Бензема? Базовый вариант – перейти на тройку защитников, один из которых преследовал бы Карима, а другие – страховали. Хави даже пробовал расстановки с тремя центрдефами в матчах с «Осасуной», «Эльче» и «Линаресом».

На деле «Барселона» вряд ли задействует 3-Х-Х. Причины две. Первая – травма Рональда Араухо. Защитник повредил руку в игре с «Линаресом» – потребовалась операция. Без мяча уругваец мог бы выступить в тройке, а на мяче – фулбеком с подключениями к атакам. Каталонцы получили бы тактическую гибкость и сохранили бы игрока впереди.

Другой фактор против 3-Х-Х – общая эффективность схемы для «Барселоны». Каталонцы использовали трех центральным защитников всего в 8% игрового времени в Ла Лиге-2021/22. С тройкой позади команда Хави допускала по 0,76 ожидаемых голов за 90 минут. Показатель с базовыми 4-3-3 – 0,82.

«Барселона» Фото: Getty Images

Если обобщить, в матче с «Реалом» «Барса» могла бы перейти на 3-Х-Х, если бы не травма Араухо и скромная эффективность схемы в Каталонии. Три центрдефа не дают Хави существенно лучших результатов в защите – зачем тогда отказываться от привычной 4-3-3?

«Барселона» в целом эффективна без мяча, если опираться на ожидаемые голы. В Ла Лиге-2021/22 каталонцы допустили 19,09 xG – второй результат после «Атлетико» (17,48). Для сравнения, «Реал» позволил соперникам создать почти 24 потенциальных гола.

«Мальорка» – «Барселона» Фото: Getty Images

При этом «Барселона» – лидер Ла Лиги-2021/22 по средней доле владения за игру (60,9% по модели WhoScored). Хави еще не выстроил позиционную оборону, так что контроль – главный защитный инструмент каталонцев: пока мяч у команды Эрнандеса, соперник точно не забьет.

С одной стороны, владение «Барселоны» не всегда превращается в моменты. «Если возникает возможность недалеко от чужих ворот, думать не нужно, нужно бить. Нам не хватает зрелости и понимания игры, порой – качественных решений», – жаловался Хави после декабрьской игры с «Севильей». С другой, стерильный контроль может спасти каталонцев от «Реала».

Жерар Пике и Хави Фото: Getty Images

«Мадрид» – вторая команда Ла Лиги-2021/22 по владению (58,4%). В топ-5 также входят «Севилья» (58%), «Вильярреал» (57%) и «Сельта» (54,2%). В матчах с контролирующими командами «Реал» показал смешанные результаты:

«Севилью» «Мадрид» одолел со счетом 2:1. Владение команды Хулена Лопетеги упало до 47,2%. Андалузцы уступили столичной команде по ударам (11 против 14), но слегка превзошли по xG (1,3 против 1,25) и моментам из штрафной.

С «Вильярреалом» «Реал» сыграл вничью – 0:0. Игроки Уная Эмери дольше контролировали мяч (51,3%), но сдались в вопросах ударов (6:15) и xG (0,67 против 1,54).

«Сельту» «Реал» разбил – 5:2. Против «Мадрида» команда из Виго получила лишь 40% владения. Удары (11 против 15) и xG (1,99 против 3,04) остались за игроками Анчелотти.

Команды, которые любят контроль над мячом, не всегда добивались успеха против «Реала». Но достижения возникали: местами – в области xG, местами – в сфере владения.

Карим Бензема Фото: Getty Images

Стерильный контроль – единственная зацепка «Барсы» на матч с «Реалом». У «Мадрида» иногда возникают проблемы против команд с глубокими защитами. «Владение не выигрывает матчи само по себе. Горизонтальные перекаты приводят к контратакам соперников. «Реалу» нужна вертикальность», – комментировал Анчелотти 21 декабря. Только каталонцы не знают, что такое качественный низкий блок.

Рабочий вариант для «Барселоны» – забрать мяч и атаковать до уныния. «Реал» может быть опасным даже в рамках контрнападения (забивали в быстром отрыве в октябрьском Класико), но каталонцы снизят хотя бы позиционную угрозу. Команда Хави цепляется даже за фантомные инструменты – красноречивый факт, который говорит об уровне «Барсы»-2022.

Чемпионат Испании «Реал» всегда борется за лучших». Кроос – об интересе к Мбаппе и Холанну ДЕНЬ НАЗАД