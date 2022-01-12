«Реал» дожал «Барселону» в овертайме со счетом 3:2 и выскочил в финал Суперкубка Испании.

«Барса» с самого начала матча забрала мяч под контроль и в таком стиле провела весь первый тайм. Обладая большим территориальным преимуществом, каталонцы почти не создавали остроту у ворот Тибо Куртуа. А вот «бланкос» постоянно вылетали в опасные контратаки и заставляли трудиться Марка-Андре тер Стегена. На 25-й минуте немец не справился с очередным прорывом Винисиуса и пропустил в ближний угол, на бразильца ассистировал Карим Бензема. После пропущенного подходы «Барсы» стали более конкретными, но реальных шансов так и не появлялось. И все же в конце тайма давление каталонцев сработало: Эдер Милитао отбил прострел Усмана Дембеле в Люка де Йонга, от которого мяч залетел в сетку.

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Во втором тайме «Барса» изменилась: в первые пять минут каталонцы создали пару опасных моментов, а «Реал» вообще не переходил за центр поля. Давление длилось около 15 минут, но с середины тайма «бланкос» постепенно выравнивали игру, а позже снова забрали инициативу. «Реал» начал создавать опасные моменты и мог выйти вперед уже на 70-й минуте: Бензема долбанул в штангу из штрафной Тер Стегена. А через две минуты Карим все же прошил немца: сначала вратарь вытащил сложный удар француза, но атака второй волной принесла Кариму забитый мяч. «Барселона» после пропущенного вернулась к навалу и сравняла счет в конце после углового – забил Ансу Фати.

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Овертайм начался в стиле второй половины: каталонцы давили и вообще не выпускали соперника, создали несколько острых моментов, но не пробили Куртуа. А вот «Реал» ответил шикарной контратакой пять в три, которая закончилась мячом Федерико Вальверде. Уругваец в третий раз вывел мадридцев вперед, и на этот раз «Реал» не упустил преимущество: победил и вышел в финал.

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