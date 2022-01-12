Жерар Пике – второй тренер «Барсы» после Хави. Защитник каталонцев включался в каждом перерыве: разжевывал ошибки Рональду Араухо, указывал, в какие зоны открываться крайкам. Активность третьего номера продолжает те процессы, с которыми столкнулась команда.

В рамках перестройки «Барсе» нужно найти связь между прошлым и будущим. Пике помогает. А еще помогает работа Хави.

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В матче с «Реалом» атака «Барсы» росла с каждой минутой. Каталонцы вступили в игру с широкой передней линией, но стерильным владением. Игроки Хави не понимали, как задействовать группу атаки. Пример – всю 13-ю минуту футболисты в сине-гранатовом перекатывали мяч в средней трети. Итог – неточный заброс.

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«Барса» запустила прогресс после первого пропущенного мяча. В атаке команды проявились базовые наработки. Одна из них – смещения Усмана Дембеле с мячом к центру, что привело к голу Люка де Йонга. Как правило, французский вингер принимал диагонали от Дани Алвеса.

Дембеле смещается с мячом к центру перед голом Де Йонга Фото: Other Agency

Другая наработка Хави – передачи Серхио Бускетса в правый полуфланг. Опорник открывался у границы финальной трети и забрасывал мяч в штрафную. На 35-й минуте один из пасов испанца зацепил Ферран Торрес – скинул в центр и почти под удар.

Заброс Бускетса на Торреса, который чуть не привел к удару «Барселоны» из штрафной Фото: Other Agency

После перерыва Хави изменил роль Дембеле. Во втором тайме Усман открывался чуть ниже передней линии. Пока защита «Реала» опускалась, чтобы останавливать чужие забросы, француз находил свободу в острых зонах. Доказательства – выстрелы на 47-й и 54-й минутах.

Новый тип открываний от Дембеле – под передней линией Фото: Other Agency

С выходом Ансу Фати, а позже и Мемфиса Депая Хави отказался от тяжеловесной атаки с четким центральным нападающим – Л. де Йонгом. «Барселона» получила двух девяток, одна из которых сравняла счет на 83-й минуте, и более легковесную переднюю линию.

Свежий конструкт в атаке «Барсы»: Дембеле действует в широкой позиции, в центре – две девятки Фото: Other Agency

Наконец, последней атакующей реформой Хави оказался переезд Дембеле на правый фланг. Усман сменил край ближе к финальному свистку, чтобы грузить с рабочей ноги в штрафную – классический заход на завал чужой коробки.

«Барса» менялась не только в атаке, но и в защите. Сначала каталонцы отбивались по схеме 4-4-2. Средняя и передняя линии прессинговали и иногда вжимали «Реал» во фланг. Только «Мадрид» регулярно получал свободного игрока: выходил из обороны всемером, пока оппонент давил вшестером.

Очертания 4-4-2 в защите «Барселоны» Фото: Other Agency

Позднее Хави перевел команду на 3-2-4-1. Во-первых, к командному прессингу присоединился еще один игрок. Во-вторых, сзади оставалась тройка защитников, которая останавливала чужие контратаки.

Новая защитная расстановка «Барсы» – 3-2-4-1 Фото: Other Agency

«Реал» ответил быстрыми выпадами. Два из трех голов «Мадрида» прилетели из переходных фаз: первый – после отбора Карима Бензема в центре поля, последний – в рамках контратаки. Каждая атака столичной команды пугала – настолько сильны ее текущие исполнители.

Первое Класико-2022 отрисовало четкие профили. «Реал» – готовая топ-команда, наполненная звездами, с выстроенной системой игры. «Барселона» – ребенок, который только выясняет, как стать взрослым. Но главное впечатление оставили именно каталонцы: тактические поиски Хави должны оказаться ключом к светлому будущему.

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