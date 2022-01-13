Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги полуфинальной игры Суперкубка Испании против «Реала», закончившейся поражением со счетом 2:3.

«Я расстроен. В первые двадцать минут игроки были закомплексованы. Мы думали о недавних матчах, недавних результатах. Но когда справились с этим, то стали играть лучше, а в конце матча и вовсе контролировали игру. Если бы мы бросали монету и выпал бы орел – результат в пользу «Барселоны» – никто бы и слова не сказал, но выпала решка. Мне кажется, мы на верном пути. Сегодня в состав вернулся ряд важных футболистов. Мы попрощались с турниром, но преодолели комплексы», – заявил Хави.

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Источник: Marca.

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