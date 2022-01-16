«Реал» обыграл «Атлетик» (2:0) в финале Суперкубка Испании.

«Бланкос» с самого начала игры забрали преимущество и почти весь первый тайм провели в давлении. «Атлетик» надежно выглядел под осадами соперника и иногда реактивно вырывался в контратаки. В последние 15 минут мадридцы отдали владение баскам и поймали их на контратаке: Родриго прорвался по правому флангу в штрафную и ассистировал под изящный удар Луки Модрича. В позиционных атаках «львы» почти не угрожали Тибо Куртуа, но в конце тайма все же создали голевой момент. Ойхан Сансет едва не вкрутил в девятку с правого угла штрафной, но промазал и оставил счет без изменений.

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Второй тайм продолжился с преимуществом «Мадрида», которое уже на 52-й минуте Карим Бензема превратил в гол. Француз реализовал 11-метровый за игру рукой Йерая Альвареса после удара самого Бензема. После пропущенного «Атлетик» погнал в атаку, но за долгое время владения почти не создал остроты у ворот Крута. Под конец тайма давление басков усилилось, и на 88-й минуте они заработали пенальти. Рауль Гарсия пробил головой в руку Эдера Милитао, которого удалили за фол. Сам испанец исполнил 11-метровый, но не справился с Куртуа: бельгиец ногой вытащил удар Гарсии по центру. Баски так и не пробили «Реал».

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