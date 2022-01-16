Испанский футбол сильно меняется в последние годы. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас мечтает создать на Пиренеях вторую АПЛ, которая будет зарабатывать миллиарды ежегодно. Его единомышленник, президент Испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес, тоже стремится к максимальной финансовой отдаче. Решительных испанцев критикуют за резкие изменения, главный интерес которых – финансовый. Но функционеры четко придерживаются плана, тем более что некоторые нововведения действительно важные. Обновление Суперкубка принесло вместо мертвой традиции увлекательный мини-турнир, а его перенос в Саудовскую Аравию совсем не испортил атмосферы.

Главной претензией оказалось приглашение двух дополнительных команд: финалиста Кубка и серебряного призера чемпионата. Вместо встречи в начале сезона получился финал четырех – мини-турнир с полуфиналами и финалом. Возмущенные нашлись на всех уровнях: от болельщиков до тренеров. Фанаты потопили идею за отход от традиций, а сотрудники клубов, в том числе и некоторые игроки, за несправедливость по отношению к чемпиону и обладателю Кубка.

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«Теперь футбол – это индустрия. Они ищут источники дохода, вот почему мы здесь. Странно играть с двумя приглашенными командами. Матчи привлекательны для публики, но со спортивной точки зрения новый формат неправильный: есть только один чемпион и обладатель Кубка», – критиковал экс-тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

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Винисиус Жуниор, финал Суперкубка Испании-2022 Фото: Getty Images

Перемещение в Саудовскую Аравию тоже вызвало гнев. Испанские болельщики увидели в этом дополнительные траты, члены команд тяжелые климатические условия, а общественность – сотрудничество со страной, в которой жестоко нарушают права человека. Доводы недовольных перевесило щедрое преимущество саудитов – Ла Лига получит от 240 до 320 млн евро за проведения Суперкубка в стране до 2029 года.

«Прежде всего болельщики обижены и возмущены Королевской федерацией футбола Испании, которая пошла на сделку исключительно из-за денег. Поездка в такую ​​страну выглядит очень плохо. В Саудовской Аравии не существует демократии, женщин систематически угнетают и жестоко обращаются с ними», – злился Жоан Поки, журналист Mundo Deportivo.

Ла Лига научилась монетизировать полуживой турнир и из развлечения на один вечер получила интригу, растянутую на несколько дней. К такому зрелищу подтянется намного больше зрителей – еще один источник доходов. Участвующие клубы тоже будут зарабатывать больше: около половины суммы контракта с саудитами отойдет им. А нефутбольные опасения разбились о праздник, в который трансформировался Суперкубок.

В финале Суперкубка-2022 схлестнулись команды, которые как раз ничего не выиграли в сезоне-2020/21. «Реал» и «Атлетик» получили возможность побороться за дополнительный трофей и воспользовались ей на максимум. Баски не в состоянии навязать борьбу грандам в Ла Лиге, но на отдельный мини-турнир блестяще настраиваются уже второй розыгрыш подряд, ведь в 2021-м именно «львы» выиграли мини-турнир. Год назад «Атлетик» в зажигательных матчах разобрался с «Реалом» и «Барсой» и забрал первый трофей с 2015 года. Сейчас баски прошли в полуфинале «Атлетико» и навязали плотную борьбу «Мадриду» в финале. Измененный Суперкубок – идеальный шанс для андердогов на титул, ведь надо собраться всего на два матча. В таком случае в турнире нет незамотивированных команд.

К тому же Суперкубок дарит три топовых матча посреди сезона: в этом розыгрыше жеребий вытянул Класико в полуфинале: никому из болельщиков не было дела, что «Реал» залетел в турнир со второго места Ла Лиги. Сами команды тоже вряд ли задумывались о справедливости попадания «бланкос» в Суперкубок. В результате «Реал» и «Барселона» выдали огненный полуфинал, который закончился только в экстра-таймах.

Женщины на финале Суперкубка Испании-2022 Фото: Getty Images

Проблем с атмосферой тоже нет. Ла Лига еще при подписании договора с Саудовской Аравией позаботилась о том, чтобы женщин пускали на общие трибуны без ограничений. Испанские топы привлекли местных зрителей, а фаны из Испании выехали поддержать своих, несмотря на жаркую погоду и притеснение женщин. «Международный стадион им. короля Фахада» гремел на протяжении нескольких дней, обстановка на арене не напоминала товарищеский коммерческий турнир – настоящая битва за трофей.

«Мы взяли игру, о которой после лета все забывали, и превратили ее в международное событие, возможно, крупнейший короткий турнир в мире», – радовался президент Испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес. Суперкубок Испании действительно оказался самым ярким футбольным событием января. Функционеры развили из традиции захватывающий ивент и нашли Ла Лиге и клубам дополнительный источник дохода. От этого точно никто не должен злиться, без изменений Суперкубок оставался интересным только местным фанатам, особенно если в нем играли не «Реал» с «Барселоной».

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Карим Бензема – один из героев финала, но еще несколько лет назад его презирали фанаты «Реала». Четыре года назад его освистали на «Сантьяго Бернабеу».

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