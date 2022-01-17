Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти потроллил полузащитника Луку Модрича, которого признали лучшим игроком финала Суперкубка Испании против «Атлетика».
36-летний хорват забил победный мяч и установил рекорд, став самым возрастным автором гола в истории турнира. Во время церемонии награждения итальянский коуч обратился к Модричу и припомнил ему одну из немногочисленных ошибок, допущенных по ходу игры. «Ты пропустил пас! Ты пропустил ту передачу», – сказал Папа Карло.
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