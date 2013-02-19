Герои мяча и радуги. Гомосексуализм в футболе

РОББИ РОДЖЕРС И ЖИЗНЬ ВНЕ ФУТБОЛА

Бывший полузащитник сборной США Робби Роджерс стал, наверное, самым известным из футболистов, совершивших coming out – публичное признание в гомосексуализме. 25-летний плеймейкер «Лидса» был одним из любимчиков тренера «янкиз» Юргена Клинсманна и наверняка поехал бы на бразильский Кубок Мира, не прими он решение завязать с футболом. Роджерс уверяет, что в таких случаях нужно выбирать что-то одно, поскольку иначе близкие ему люди не смирились бы с тем, что Роберт прятал настоящего себя на протяжении нескольких лет. «Я всегда думал, что смогу хранить секрет: футбол был моей целью номер один. Но теперь настало время уйти и попробовать себя вне игры», – заявил Роджерс.

ДЖАСТИН ФАШАНУ И ОПРОМЕТЧИВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Открыв страничку Фашану в английской Википедии, вы удивитесь, насколько подробно там все расписано про вполне рядового футболиста – таких, как Джастин в Англии тысячи. До поры до времени он был известен тем, что стал первым темнокожим футболистом, трансфер которого оценили в 1 миллион фунтов стерлингов. Однако в разгар карьеры его накрыла другая слава – спортсмен объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, став первым профессиональным футболистом, осмелившимся на такой резкий поворот в своей жизни. Но ни общество, ни сам Фашану к этому повороту готовы не были – Джастин начал менять клубы как перчатки, поскольку никто не мог оказать ему должной поддержки. Спортсмен подвергался критике тренеров и одноклубников, ему приходили угрозы от радикальных болельщиков, а желтая пресса высасывала из пальца скандалы, самым громким из которых стала история об изнасиловании 17-летнего мальчика. В 1998 году бывший форвард английской молодежки покончил с этим раз и навсегда – он повесился в собственном гараже. И самое ужасное в этом рассказе то, что Фашану запомнили не за выдающийся футбол, а за скандалы, гомосексуализм и самоубийство. Правда, «Норвич» все же включил Джастина в клубный зал славы. Пусть и посмертно.

PA Sport

В 2008 году на coming out решился 52-летний спортивный эксперт телеканала Canal+ Оливье Руйе. Правда, француз сделал себе имя намного раньше – еще в 1978 году он ездил на чемпионат мира в Аргентину, где выступал в одной команде с Мишелем Платини, которого, кстати, называет своим хорошим другом. «Сначала я скрывался, у меня была даже подставная девушка, но в скором времени я понял, что больше не могу так жить. В 25 лет я перешел из «Нанси» в «Страсбур», где влюбился и устал ото лжи. С тех пор я счастлив», – утверждает Оливье. Остаток карьеры Руйе провел в «Лионе», затем тренировал «Нанси» и «Сьон». Многие коллеги знали о сексуальной ориентации специалиста, но не придавали ее широкой огласке.

СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ И ОХОТА НА ВЕДЬМ

В преддверии чемпионата Европы в Польше и Украине в немецкой прессе всплыло анонимное признание некого футболиста Бундесманншафт в гомосексуальности. В интервью надежному журналисту-партизану этот игрок раскритиковал предрассудки современного мира и выразил сожаление, что многие талантливые парни лишены будущего в футболе из-за боязни открыть свою сущность миру. Масла в огонь подлил агент бывшего капитана сборной Германии Михаэля Баллака – он сказал, что привлекательный комбинационный футбол немецкой команды возник благодаря сразу нескольким геям в команде, но из-за этого Бундестим потеряла прежний крепкий характер. Поиски «особенного» в сборной Германии велись не один год. Даже новый капитан команды Филипп Лам, презентовавший автобиографию несколько лет назад, был вынужден черным по белому написать в книге: «Тот самый гей – это не я».

АНТОНИО КАССАНО И СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Скандал на почве гомофобии разгорелся и на самом Евро-2012. Нападающего сборной Италии Антонио Кассано пробило на гнев, когда его попросили прокомментировать информацию о том, что в составе «скуадры адзурры» выступают два гея и один бисексуал: «Если я выскажусь, как думаю, то это вызовет большой резонанс. В общем, я надеюсь, что в нашей раздевалке геев нет. В любом случае, даже если есть, то это уже их проблемы». Спустя некоторое время Итальянская федерация футбола выпустила пресс-релиз с новым обращением Кассано, где игрок уже сожалел о сказанном и абстрагировался от гомофобии. Таким способом конфликтную ситуацию удалось погасить.

LaPresse

Тему съемок футболистов для откровенных журналов открыл игрок сборной Аргентины Хесус Датоло. В 2010 году он принял предложение местного ЛГБТ-издания Romeo Mag, где предстал перед читателями в нижнем белье. Такая самодеятельность оказалась очень не по нраву президенту «Наполи» Аурелио де Лаурентису, тогдашнему шефу Хесуса. Функционер заявил, что имиджу неаполитанцев нанесен непоправимый ущерб, и наказал аргентинца рублем. Впрочем, зачастую футболисты участвуют и в согласованных съемках – так, например, в рамках программы по борьбе с гомофобией звезды голландского Эредивизие показали торс известному глянцевому изданию для гомосексуалистов. Среди пришедших на фотосессию были Рональд де Бур, Евгений Левченко и даже бывший футболист «Спартака» Деми де Зеув.

ОТКРОВЕННЫЙ РЕФЕРИ И ПОСЛАНИЕ ГЕЯМ-ФУТБОЛИСТАМ

Возможно, вы помните двухраундовое противостояние дортмундской «Боруссии» и туринского «Ювентуса» в финале Кубка УЕФА 1993 года. Победу в турнире итальянский клуб оформил в ответном матче на «Делле Альпи», а обслуживала ту игру голландская бригада арбитров во главе с Джоном Бланкенштейном (на фото в самом центре). Высокий худощавый рефери с импозантной внешностью работал также на матчах Евро-1992 и неоднократно призывался на игры Лиги чемпионов. Однако мало кто знал, что Бланкенштейн – приверженец нетрадиционной ориентации. Причем вопреки расхожему мнению трибун, его судейство подвергалось критике лишь изредка. Более того, фамилия Бланкенштейна значилась в предварительных списках УЕФА для обслуживания финального матча Лиги чемпионов 1994 года. Правда, в последний момент Джон из них был исключен – негласной причиной тому стали именно сексуальные предпочтения. С судейством рефери покончил спустя два года, а остаток жизни посвятил активной борьбе за права секс-меньшинств. В 2006 году Бланкенштейн умер, но перед смертью объявил, что лично знает скрывающихся геев в Эредивизие, которые женились и завели детей. Он призвал их совершить coming out – ведь, по его подсчетам, каждый 15-й футболист Голландии страдает из-за того, что не может признаться в гомосексуальности.

Eurosport

В возрасте 28 лет бельгийский защитник Джонатан де Фалько окончательно устал от постоянных травм и решил, наконец, завязать с профессиональным футболом (хотя насколько профессионален футбол в низших дивизионах Бельгии, доподлинно неизвестно). Спортсмен так и не успел поиграть на серьезном уровне – высшим достижением за его плечами является игра за «Ауд-Хеверле» во втором дивизионе чемпионата Бельгии, однако последние годы Джо и вовсе скитался по командам полулюбительского статуса. Правда, вдобавок к усталости у него была еще одна причина завязать со спортом: желание попробовать себя в новом деле. Де Фалько бросил футбол ради съемок в кино. Причем не в каком-нибудь эпичном блокбастер-муви, а в малобюджетной порнографии для геев. Если вам когда-нибудь доведется услышать псевдоним Стани Фальконе – знайте, этот парень когда-то бегал по правым бровкам бельгийских стадионов. По словам актера, он с 20 лет шастал по гей-клубам, но признаться в содеянном смог только после завершения карьеры.

АНГЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ И ГЕЙ-СООБЩЕСТВА

Слово гей-клуб теперь вполне можно относить и к футболу. В команде из английского Чемпионшипа «Брайтон энд Хоув», например, есть целая группировка фанатов-геев. Все дело в том, что сам Брайтон считается неформальной столицей английского ЛГБТ-сообщества – в городе есть специализированные жилые кварталы и зоны отдыха. В связи с несколько непривычным для английского футбола фанатским движением, отношение к этой команде в Англии соответствующее – гомофобные заряды в адрес «Брайтон энд Хоув» на английских стадионах не редкость, и бороться с ними пока получается не слишком успешно. Однако в Британии есть и более откровенные футбольные клубы – в 1991 году малоизвестный английский спортсмен-гей Эсли Питтер основал клуб «Стоунуолл», в котором выступают исключительно атлеты-гомосексуалисты. «Стоунуолл» постоянно находится в призерах различных гей-соревнований и считается самой сильной из такого рода команд – этакая «Барселона» в ЛГБТ-мире.

7-Й ДИВИЗИОН ШВЕЦИИ И ГОМОФОБИЯ

Довольно-таки курьезный случай произошел в седьмой (любительской) лиге Швеции в прошлом году. Местный клуб «Сорскоген» снялся с соревнований по причине того, что его игроки оскорбляли футболистов «Стокгольм Снайперс» во время очного матча выкриками: «Вы принесли в мир ВИЧ». Столичная команда не скрывает того, что в ее составе выступают гомосексуалисты и даже трансгендеры, но футболистам «Сорскогена» этот факт был настолько неприятен, что всех игроков команды пришлось уволить, а сам клуб распустить на 1 год. Ко всему прочему, президенту спортивного общества пришлось оплатить штраф на символическую сумму в 800 долларов. «Такие выражения неприемлемы для современного футбола», – заявил раздосадованный функционер.

АНТОН ХЮСЕН И ШВЕДСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Сын бывшего игрока «Ливерпуля» Гленна Хюсена и сводный брат действующего форварда сборной Швеции Тобиаса Хюсена получил известность отнюдь не спортивным способом. Два года назад, в возрасте 20 лет Антон заявил о своей приверженности к нетрадиционной сексуальной ориентации. Как бы ни хотел футболист продолжить свои выступления в большом футболе, после coming out Антона буквально затаскали по различным телешоу, а число интервью с футболистом измерялось сотнями. Сейчас Хюсен пытается закрепиться в клубе второго дивизиона Швеции «Утсиктенс», но мечтает он, естественно, о международной карьере. Исключительность Хюсена состоит в том, что он остается единственным открытым геем, играющим в футбол на профессиональном уровне.

ФРЕДДИ ЮНГБЕРГ И ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВИКТОРА ГУСЕВА