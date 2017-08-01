Пакетик с маечкой. Можно ли отбить супертрансфер продажей футболок

«Я слышал, что Погба стоит дорого. Но продажей моих футболок «МЮ» отобьет эти деньги». Так ерепенился Златан Ибрагимович, когда узнал, что манки за одну неделю заработали 90 миллионов евро на джерси с фамилией шведа. Тогда в Англии сравнивали, что чемпион «Лестер» выручил на треть меньше с продаж маек всех игроков «лис». Если Златан тогда говорил серьезно, это был тот редкий случай, когда бог ошибался.

Доход каждого клуба делится на три составляющих – день матча (билеты, еда на стадионе), телеправа и мерчендайзинг. По исследованию Deloitte, тот же «МЮ» в 2016-м заработал 689 миллионов евро (на 170 больше, чем в 2015-м). Манки – самый доходный клуб мира, «Барса» отстала на 69 миллионов евро. Из 689 мультов, собранных «дьяволами», 137 приходятся на игровые дни, 187 – на телеправа и 363 – на мерчендайзинг. Какая часть сотен миллионов действительно уходит в карман семьи Глейзеров и покрывает расходы, точно неизвестно – коммерческая тайна.

Цены на билеты растут ежегодно – проходки на ближайший матч АПЛ на «Олд Траффорд» с «Вест Хэмом» продаются в среднем за 3 тысячи рублей (если покупатель не старик или подросток). А телеправа только в последние 15 лет потащили деньги в казну: текущая рекордная сделка по телеправам на 6,6 миллиарда евро действует до 2019-го. Это на 71% больше, чем АПЛ получила по прошлому договору. Кажется, будто клубы в жизни не потратят столько денег, но рынок задирает ценники даже за хромоногих футболистов, коварные агенты требуют баснословных комиссионных. Например, «Спартак» отвалит за Канунникова «Рубину» миллион евро, а представителю форварда – в четыре раза больше. А отец Неймара, который подрабатывает у младшего агентом, получил от «Барсы» бонус в 40 миллионов при переходе сына из «Сантоса», и сейчас повторит трюк с «ПСЖ», но на 22 миллиона жирнее.

Затраты на трансферы, зарплаты сотрудников, стадион, транспорт ведут к долгам: из-за строительства новой арены «Барса» залезет в долг на 550 миллионов евро. При этом ФИФА требует соблюдать финансовый фэйр-плей – сколько заработал, столько потратил. Все это толкает клубы к коммерческой деятельности, а некоторых игроков к мошенничеству. Поэтому команды активно обращаются к продажам и спонсорской помощи.

Это не так очевидно, как кажется – всего несколько лет назад дела обстояли иначе. Согласно исследованиям Deloitte, тенденция зарабатывать на мерчендайзинге и спонсорах больше, чем на ТВ-правах, сложилась лишь в последние два-три года, а до этого именно телеправа обеспечивали основную прибыль. Аналитики Deloitte связывают это изменение с активным выходом клубов на азиатский рынок: Клубный чемпионат мира, турне команд и соглашения с азиатскими спонсорами тащат в европейский футбол мешки, набитые золотишком.

Как раз здесь вступает в дело торговля футболками. Подписание Пакчи Сона в «МЮ» резко увеличило фан-базу манкунианцев в Корее – толпы азиатских журналистов караулили любимца после каждой тренировки. То же самое у «Боруссии» и Кагавы. Evonik Industries – химический концерн из Эссена и постоянный спонсор «Дортмунда» – выходил на азиатский рынок в конце нулевых. Приобретение Синдзи Кагавы Клоппом превратилось в повод для публикаций логотипа Evonik Industries в японских медиа, а продажи футболок распространялись как флаеры компании.

Несмотря на очевидность хода, подобным схемам работы нет даже 15 лет. В конце нулевых новоиспеченный директор «МЮ» Эд Вудворд – бухгалтер по профессии – закатил бизнес-революцию в футболе. «Манчестер Юнайтед» как самый популярный клуб мира поддерживали миллионные армии фанатов в Индии, Китае, Таиланде, странах Африки и Латинской Америки, но в то же время регионы приносили убытки: официальный мерч подделывался и продавался за гроши. Вудворд заключил контракты с местными производителями алкоголя, сотовыми операторами, интернет-компаниями о размещении логотипа «МЮ», фотографий игроков и другого визуала на их продукции. В итоге доход манков от мерчендайза вырос на 20%. Но подобные завоевания рынка всегда начинаются с проданной футболки – пусть и пиратской.

Это косвенное влияние на экономику клубов – есть и прямое, ведь ткань в клубных цветах стоит денег. В среднем топ-клубы продают полтора-два миллиона футболок в год. Официальная цена комплектов – 40-70 евро за штуку. Выходит, что на продаже одних только джерси – без учета шарфов, пепельниц, олимпиек, флагов и всего прочего из фаншопов – гранды зарабатывают порядка 70 миллионов евро. Однако, есть загвоздка – почти все деньги забирает технический спонсор.

Сейчас Nike тратит по 100 миллионов евро в год на поддержку только «Барселоны», «ПСЖ», «Интера» и «Зенита»; adidas за 2015-2016 годы украл у американцев «МЮ» и «Ювентус», добавив его к списку из «Реала», «Баварии», и потратил на все это 200 миллионов евро за год. За эти миллионы производители покупают у клубов право на разработку, поставку формы командам, размещение своего логотипа рядом с личиком Роналду или Ибрагимовича, которые всегда перед камерами, и шикарную прибыль с продаж клубных магазинов. Именно поэтому доход Nike стремится к 50 миллиардам в год, а доход «МЮ» ползет к 700 миллионам.

Деньги от продажи футболок в магазинах делятся в каждом случае по-разному – все зависит от контракта клубов с техническими спонсорами, детали которых не разглашаются. В секрете хранится все, кроме общей суммы спонсорской помощи, но и эта информация часто утекает в медиа через инсайдеров. В 2014-м полоски adidas красовались на 3,54 миллионах комплектов, Nike продал 3,72 миллиона футболок, Warrior продал 810 тысяч благодаря «Ливерпулю». Чаще всего клубы получают не больше 30% от каждой футболки.

Таким образом от 70 миллионов евро общих продаж остается 21 миллион – меньше трети. Но даже здесь есть плюс – зарплата самого высокооплачиваемого игрока «МЮ» Поля Погба (16 миллионов евро) спокойно покрывается продажей маек всех его одноклубников. Только в этом случае торговля футболками отбивает трансфер суперзвезды.

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