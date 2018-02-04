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Стох выиграл Премию Пушкаша в 2012-м и хочет еще. Он опять закинул шедевр – теперь со своей половины

Стох выиграл Премию Пушкаша в 2012-м и хочет еще. Он опять закинул шедевр – теперь со своей половины
Eurosport

04/02/2018 в 15:58Обновлено Вчера в 20:07

Дважды эту награду еще никто не получал.

Донецкий «Шахтер» провел контрольный матч с пражской «Славией» на сборах в ОАЭ.

Игра для «горняков» сложилась не без приключений, поскольку уже на 17-й минуте Мирослав Стох немыслимым ударом со своей половины поля закинул мяч за шиворот Андрею Пятову.

«Счастлив впервые в жизни забить такой гол. Удача ли это или судьба? 17-я минута, 17-й номер. Думаю, все-таки судьба».

Шедевры Стоху творить не впервой. В 2012 году он получил Премию имени Ференца Пушкаша за гол в матче «Фенербахче» – «Генчлербирлиги».

  • «Шахтер» все-таки взял свое – 3:2.

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