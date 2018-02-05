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Сотый гол Харри Кейна, отскок «Барсы», камбэк «Монако» и другое изобилие дня
Тот случай, когда «Ювентус» забил семь.
Англия
«Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом»
Заруба началась многообещающе – Салах проткнул Льориса на третьей минуте после грубой ошибки лондонцев в центре обороны, но продолжения не последовало. Клопп засушил игру и, как обычно, промахнулся. Не помог «Ливерпулю» и третий центральный защитник Матип – Ваньяма положил чумовую банку из-за пределов штрафной на 80-й минуте и сравнял счет. «Шпоры» поймали вдохновение, заработали пенальти, но Кейн проиграл схватку Кариусу.
На последних минутах команды забыли об обороне и играли на инстинктах. Салах оформил дубль из пределов штрафной, но мерсисайдцы снова не дотерпели. Самый дорогой защитник мира Ван Дейк уронил Ламелу, и Кейн на этот раз не промахнулся. «У Хари большие яйца», – резюмировал после игры тренер «шпор» Почеттино.
А еще:
- «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию на «Энфилде» против команд из топ-6 до 13 матчей. В последний раз «красные» сгорели большому клубу дома в январе 2016-го – это был «МЮ» (0:1).
- Салаху понадобилось 25 матчей, чтобы покорить отметку в 20 голов в АПЛ. Это лучшая скорострельность в истории мерсисайдцев.
- С момента дебюта в АПЛ в сезоне-2015/16 Деле Алли получил три желтые карточки за дайвинг – больше, чем любой другой игрок в чемпионате.
- Кейну понадобилось 142 игры, чтобы забить 100 мячей в АПЛ. Только Алан Ширер потянул сотку быстрее – 124 матча.
А еще в Англии:
- «Кристал Пэлас» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом» благодаря голу Миливоевича с пенальти. «Орлы» пробили с точки в шестой раз в АПЛ сезона-2017/18, чаще (7 раз) право на пенальти получал только «Эвертон».
Испания
«Барселона» снова чуть не влетела в дерби
В январе «попугаи» взгрели «Барсу» на своем поле в Кубке Испании (для выхода в полуфинал маленького чуда не хватило), а теперь едва не обидели большого брата в чемпионате. Вальверде оставил в запасе Альбу и Месси, что сказалось на изобретательности в атаке. Единственный момент в первом тайме не реализовал Коутиньо, погнувший перекладину.
После перерыва игроки «Эспаньола» осмелели, пошли в атаку и открыли счет. Морено замкнул фланговый навес Гарсии, после чего Вальверде выпустил Месси. Игроки «Барсы» нарастили владение мячом до 80%, но тяжелый газон мешал комбинировать. Фавориту помог стандарт: Лео залил мяч в штрафную, а Пике подставил голову (1:1).
А еще:
- «Барселона» установила новый клубный рекорд, продлив беспроигрышную серию со старта чемпионата до 22 матчей.
«Атлетико» лишил «Валенсию» надежд на вторую строчку
Переживающая сильный спад команда Тораля ничего не показала в битве за шесть очков. Мадридцы дебоширили, но почти час гостей спасал потрясающий вратарь Нето. Пока невероятный по силе и точности дальний удар не удался Корреа. После этого «Валенсия» совсем потухла и закончила матч без единого удара в створ – «летучие мыши» не забили «матрасникам» в четвертой игре подряд.
А еще:
- «Атлетико» – единственная команда топ-6, которая выиграла свой матч 22-го тура.
- В этом сезоне команда Симеоне пропускает в среднем 0,409 гола за матч и может улучшить показатель сезона-2015/16 (0,474).
А еще в Испании:
- «Атлетик» проиграл «Жироне» (0:2) и прервал беспроигрышную серию из десяти матчей.
Италия
«Ювентус» надругался над «Сассуоло»
Туринцы находятся в шикарной форме накануне сражения с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов – команда не проигрывает в 15 матчах во всех турнирах и много забивает. «Сассуоло» пострадал уже на седьмой минуте от Алекса Сандро, после чего туринцы зверствовали до конца матча. Хедира вкрутил дубль, Игуаин – хет-трик, дальнобойное орудие разрядил Пьянич. Есть и плохие новости – в конце первого тайма сломался Матюиди.
А еще:
- «Ювентус» продлил победную серию в Серии А до семи матчей.
«Рома» прервала серию из шести матчей без побед
Римляне играли вдохновенно, наколотили восемь ударов в створ, но лишь самый первый завершился голом. Ундер поразил ворота «Вероны» на 43 секунде – самый быстрый мяч «волков» в чемпионате с января 2012 года. Надежду гостям на ничью в начале второго тайма подарил Пеллегрини, получивший прямую красную карточку за грубейший подкат сзади. Хозяева шансом не воспользовались (0:1).
А еще:
- «Наполи» пожалел «Беневенто» и забил всего два мяча. Последней командой, набравшей 60 очков после 23 туров, был «Милан» в сезоне-2006/07.
А еще в Италии:
- «Милан» вскрыл оборону «Удинезе» на девятой минуте, контролировал игру, но команду подвел Калабрия, отхвативший для команды шестую красную карточку в сезоне. Фриульцы поднажали и вырвали ничью (1:1).
А еще в Германии:
- Никогда не вылетавший из Бундеслиги «Гамбург» плетется на предпоследнем месте и в этом туре ушел от домашнего поражения от «Ганновера» на последних минутах (1:1).
А еще во Франции:
- «Монако» вырвал победу в домашней игре против «Лиона», уступая к середине первого тайма со счетом 0:2. Фалькао и Бальде сравняли счет еще в первом тайме, а Маркуш Лопеш забил победный мяч на 88-й минуте. Еще до перерыва монегаски остались в меньшинстве – за две желтые отдыхать отправился Бальде.
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