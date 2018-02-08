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Колумбийский клуб представил очень стильную форму, на которой каждый сантиметр забит эмодзи

Колумбийский клуб представил очень стильную форму, на которой каждый сантиметр забит эмодзи
Eurosport

12 ч. назад

Ты ничего не знаешь о стиле, если не видел это.

Клуб из второго дивизиона чемпионата Колумбии «Форталеса Сипакира» совершил оригинальный ход, разместив на форме различные эмодзи.

Смайлы занимают большую часть джерси полевых игроков. Вратарские экипировки оказались попроще.

Случай «Форталесы» – не единственный в мире. Новый клуб второй по силе американской футбольной лиги (United Soccer League) «Лас-Вегас Лайтс» представил форму с неоновой подсветкой и огромным эмодзи на внутренней стороне футболки.

  • Сезон колумбийской Примеры Б стартует 10 февраля.
  • Новый сезон United Soccer League начнется 17 марта.

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