Клубничка из Парагвая: в сеть слили фотографии президента клуба в постели с игроком

Скромный парагвайский клуб «Рубио Нью» угодил в скандал после того, как в сеть просочились интимные фотографии его президента Антонио Гонсалеса в постели с игроком Бернардо Габриэлем Кабальеро.

«Буду искренен. Бернардо был вместе со мной в «Рубио Нью» в течение двух лет. Он был особым человеком для меня и, коротко говоря, моим партнером. У него были все привилегии: машины, о которых он никогда не мечтал. Он ездил на Mercedes Benz, Land Cruiser Prado, Toyota Hilux», – сказал президент.

Если бы Бернардо делал ставки, ему не пришлось бы играть в футбол и спать с президентом за авто.

По словам Гонсалеса, слив фотографий в интернет был попыткой надавить на него, чтобы он отпустил Кабальеро в другую команду.

Изображения, которые попали в интернет, появились на первых страницах большинства главных парагвайских СМИ.

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