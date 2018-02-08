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Клубничка из Парагвая: в сеть слили фотографии президента клуба в постели с игроком

Клубничка из Парагвая: в сеть слили фотографии президента клуба в постели с игроком
Eurosport

9 ч. назад

Горячая во всех смыслах история.

Скромный парагвайский клуб «Рубио Нью» угодил в скандал после того, как в сеть просочились интимные фотографии его президента Антонио Гонсалеса в постели с игроком Бернардо Габриэлем Кабальеро.

«Буду искренен. Бернардо был вместе со мной в «Рубио Нью» в течение двух лет. Он был особым человеком для меня и, коротко говоря, моим партнером. У него были все привилегии: машины, о которых он никогда не мечтал. Он ездил на Mercedes Benz, Land Cruiser Prado, Toyota Hilux», – сказал президент.

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