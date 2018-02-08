Крутейшая реклама бутс от Nike, в которой разом засветились Роналду, Мбаппе, Неймар и Асенсио

Nike представил рекламу бутс Mercurial, в которой снялись Неймар, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Марко Асенсио.

К 20-летию этой модели обуви компания представила два новых варианта – Mercurial Superfly 360 и Mercurial Vapor 360. Инновационные бутсы разработаны так, что у них отсутствует подошва, а стелька крепится на специальный внутренний каркас.

Новые модели Mercurial дебютируют на официальном уровне в ближайшие выходные.

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