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Полузащитник «Фламенго» Эдерсон победил рак и вернулся в футбол
Бразилец уделал смерть.
Бывший полузащитник «Ниццы», «Лиона» и «Лацио» Эдерсон, в последнее время выступавший на родине за «Фламенго», вернулся на поле после операции по удалению раковой опухоли яичек.
32-летний бразилец полностью восстановился после операции, которую перенес в июле прошлого года, сообщает AFP.
«Это была очередная битва. Я благодарен Всевышнему за то, что обнаружил эту проблему на ранней стадии», – признался бразилец.
- Проблему выявили благодаря положительному допинг-тесту Эдерсона – в его крови оказалось повышенное содержание гемоглобина.
- В Бразилию Эдерсон вернулся в 2015 году.
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