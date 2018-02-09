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Полузащитник «Фламенго» Эдерсон победил рак и вернулся в футбол

Эдерсон победил рак и вернулся в футбол
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Бразилец уделал смерть.

Бывший полузащитник «Ниццы», «Лиона» и «Лацио» Эдерсон, в последнее время выступавший на родине за «Фламенго», вернулся на поле после операции по удалению раковой опухоли яичек.

32-летний бразилец полностью восстановился после операции, которую перенес в июле прошлого года, сообщает AFP.

«Это была очередная битва. Я благодарен Всевышнему за то, что обнаружил эту проблему на ранней стадии», – признался бразилец.

  • Проблему выявили благодаря положительному допинг-тесту Эдерсона – в его крови оказалось повышенное содержание гемоглобина.
  • В Бразилию Эдерсон вернулся в 2015 году.

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