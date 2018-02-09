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«Ничто не остановит лондонца». Кейн, Азар, Акинфенва – в огненной рекламе Nike
Смотрится как годная короткометражка.
Компания Nike выпустила рекламный ролик под названием Nothing beats a Londoner («Ничто не остановит лондонца»), который демонстрирует разнообразие и динамичность Лондона и его районов.
В ролике можно разглядеть Эдена Азара, Харри Кейна, рэпера Skepta, Алекса Ивоби, Адебайо Акинфенву и других заметных мужчин и женщин из мира спорта и не только.
- Вчера Nike выстрелила еще одной крутейшей рекламой с участием Роналду, Мбаппе, Неймара и Асенсио.
- Адебайо Акинфенва – мощный форвард «Уиком Уондерерс», который весит больше 100 кг, но все равно регулярно забивает.
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