«Ничто не остановит лондонца». Кейн, Азар, Акинфенва – в огненной рекламе Nike

Компания Nike выпустила рекламный ролик под названием Nothing beats a Londoner («Ничто не остановит лондонца»), который демонстрирует разнообразие и динамичность Лондона и его районов.

В ролике можно разглядеть Эдена Азара, Харри Кейна, рэпера Skepta, Алекса Ивоби, Адебайо Акинфенву и других заметных мужчин и женщин из мира спорта и не только.

Вчера Nike выстрелила еще одной крутейшей рекламой с участием Роналду, Мбаппе, Неймара и Асенсио.

Адебайо Акинфенва – мощный форвард «Уиком Уондерерс», который весит больше 100 кг, но все равно регулярно забивает.

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