Eurosport
Какой-то парень обработал мяч круче Месси. Он только дебютировал за любителей
Чисто на технику.
В матче любительской лиги Англии игрок «СЭ Донс» Джек Саммутис идеально обработал мяч.
На 84-й минуте после выноса вратаря футболист принял передачу в середине поля и четко принял на ногу. Саммутис остановил мяч, остался один на один с защитником, перекинул соперника и побежал в нападение.
- Это был первый матч Джека за «СЭ Донс» в любительской лиге.
- Кроме футбольной карьеры Саммутис работает моделью, в частности, сотрудничает с Nike.
Новости чемпионата Англии, в котором нет такой крутоты, но есть куча другого
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