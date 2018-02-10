Какой-то парень обработал мяч круче Месси. Он только дебютировал за любителей

В матче любительской лиги Англии игрок «СЭ Донс» Джек Саммутис идеально обработал мяч.

На 84-й минуте после выноса вратаря футболист принял передачу в середине поля и четко принял на ногу. Саммутис остановил мяч, остался один на один с защитником, перекинул соперника и побежал в нападение.

Это был первый матч Джека за «СЭ Донс» в любительской лиге.

Кроме футбольной карьеры Саммутис работает моделью, в частности, сотрудничает с Nike.

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